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Песков назвал Путина одним из наиболее авторитетных мировых лидеров - РИА Новости, 11.02.2024
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14:52 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/putin-1926695344.html
Песков назвал Путина одним из наиболее авторитетных мировых лидеров
Песков назвал Путина одним из наиболее авторитетных мировых лидеров - РИА Новости, 11.02.2024
Песков назвал Путина одним из наиболее авторитетных мировых лидеров
Президент РФ Владимир Путин является одним из авторитетных лидеров среди мирового большинства, но есть и аудитория на Западе, склонная к его демонизации, заявил РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:52
2024-02-11T14:52
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
павел зарубин
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин является одним из авторитетных лидеров среди мирового большинства, но есть и аудитория на Западе, склонная к его демонизации, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Президент является в настоящий момент одним из главных мировых лидеров, наиболее авторитетных. Да, у него есть аудитория очень большая в коллективном Западе, аудитория, где они не являются поклонниками Путина, где они склонны, скорей, к демонизации Путина, но в мировом большинстве - то есть это все, что не является золотым миллиардом, там совсем другое отношение к нашему президенту", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его Телеграм-канале. Он добавил, что там к президенту России относятся как к одному из авторитетных, опытных и знающих глав государств в мире.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, интервью владимира путина такеру карлсону
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Песков назвал Путина одним из наиболее авторитетных мировых лидеров

Песков: у Путина большой авторитет в мире, но Запад склонен его демонизировать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин является одним из авторитетных лидеров среди мирового большинства, но есть и аудитория на Западе, склонная к его демонизации, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
«
"Президент является в настоящий момент одним из главных мировых лидеров, наиболее авторитетных. Да, у него есть аудитория очень большая в коллективном Западе, аудитория, где они не являются поклонниками Путина, где они склонны, скорей, к демонизации Путина, но в мировом большинстве - то есть это все, что не является золотым миллиардом, там совсем другое отношение к нашему президенту", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его Телеграм-канале.
Он добавил, что там к президенту России относятся как к одному из авторитетных, опытных и знающих глав государств в мире.
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПавел ЗарубинИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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