https://ria.ru/20240211/putin-1926695344.html

Песков назвал Путина одним из наиболее авторитетных мировых лидеров

Песков назвал Путина одним из наиболее авторитетных мировых лидеров - РИА Новости, 11.02.2024

Песков назвал Путина одним из наиболее авторитетных мировых лидеров

Президент РФ Владимир Путин является одним из авторитетных лидеров среди мирового большинства, но есть и аудитория на Западе, склонная к его демонизации, заявил РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T14:52

2024-02-11T14:52

2024-02-11T14:52

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

павел зарубин

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин является одним из авторитетных лидеров среди мирового большинства, но есть и аудитория на Западе, склонная к его демонизации, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Президент является в настоящий момент одним из главных мировых лидеров, наиболее авторитетных. Да, у него есть аудитория очень большая в коллективном Западе, аудитория, где они не являются поклонниками Путина, где они склонны, скорей, к демонизации Путина, но в мировом большинстве - то есть это все, что не является золотым миллиардом, там совсем другое отношение к нашему президенту", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его Телеграм-канале. Он добавил, что там к президенту России относятся как к одному из авторитетных, опытных и знающих глав государств в мире.

https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html

россия

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Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, интервью владимира путина такеру карлсону