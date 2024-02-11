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Путин опирается на глубокое знание истории, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.02.2024
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12:56 11.02.2024 (обновлено: 13:19 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/putin-1926682342.html
Путин опирается на глубокое знание истории, заявили в Кремле
Путин опирается на глубокое знание истории, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.02.2024
Путин опирается на глубокое знание истории, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин опирается на глубокое знание истории, часто работает с архивными документами, поэтому для интервью с Такером Карлсоном он подобрал... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T12:56
2024-02-11T13:19
владимир путин
украина
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин опирается на глубокое знание истории, часто работает с архивными документами, поэтому для интервью с Такером Карлсоном он подобрал первоисточники для аргументированного ответа по теме Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Видео ответа опубликовано в его Telegram-канале."Президент опирается на очень глубокое знание истории, и свое суждение об истории он формирует именно на основе первоисточников. Он очень часто и много работает с архивными непосредственно документами", - рассказал Песков.Он также рассказал, что папку с копиями писем Богдана Хмельницкого в Москву, которую Путин передал журналисту Такеру Карлсону во время интервью, подготовили по его поручению."Он был инициатором, автором этой идеи. Очевидно было, конечно, что Украина будет высоко фигурировать в повестке дня этого интервью", - добавил Песков.По его словам, историческое мировоззрение главы государства "носит не эмоциональный характер, а основывается на конкретных знаниях первоисточника"."И вот именно эти первоисточники и были им подобраны с тем, чтобы аргументировать, что он собирался излагать по Украине", - рассказал Песков.
https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html
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владимир путин, украина, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, дмитрий песков, россия, в мире
Владимир Путин, Украина, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Дмитрий Песков, Россия, В мире
Путин опирается на глубокое знание истории, заявили в Кремле

Песков: Путин опирается на глубокое знание истории и часто работает с архивами

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин опирается на глубокое знание истории, часто работает с архивными документами, поэтому для интервью с Такером Карлсоном он подобрал первоисточники для аргументированного ответа по теме Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Видео ответа опубликовано в его Telegram-канале.
"Президент опирается на очень глубокое знание истории, и свое суждение об истории он формирует именно на основе первоисточников. Он очень часто и много работает с архивными непосредственно документами", - рассказал Песков.
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
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Он также рассказал, что папку с копиями писем Богдана Хмельницкого в Москву, которую Путин передал журналисту Такеру Карлсону во время интервью, подготовили по его поручению.
"Он был инициатором, автором этой идеи. Очевидно было, конечно, что Украина будет высоко фигурировать в повестке дня этого интервью", - добавил Песков.
По его словам, историческое мировоззрение главы государства "носит не эмоциональный характер, а основывается на конкретных знаниях первоисточника".
"И вот именно эти первоисточники и были им подобраны с тем, чтобы аргументировать, что он собирался излагать по Украине", - рассказал Песков.
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