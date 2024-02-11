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Сунак оскорбительно высказался об интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 11.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:14 11.02.2024 (обновлено: 15:58 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/putin-1926656695.html
Сунак оскорбительно высказался об интервью Путина Такеру Карлсону
Сунак оскорбительно высказался об интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 11.02.2024
Сунак оскорбительно высказался об интервью Путина Такеру Карлсону
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Об этом он заявил в эфире Sky... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T09:14
2024-02-11T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
такер карлсон
великобритания
риши сунак
владимир путин
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Об этом он заявил в эфире Sky News. "Явно смехотворное (высказывание российского лидера об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине - Прим.ред). &lt;…&gt; Я горжусь тем, что Великобритания с самого начала твердо поддерживала Украину", — утверждает он. Вместе с тем, он отметил, что ситуация с конфликтом на Украине отразилась на счетах за электроэнергию. В комментариях на странице Sky News в X люди осудили премьера и призвали его как можно скорее закончить конфликт, чтобы не росли цены, не завидовать такому интервью, а подумать над тем, что сказал Путин и не провоцировать мировую войну. Канцлер Германии Олаф Шольц 9 февраля в аналогичном тоне высказался об интервью.Карлсон в ночь на 9 февраля выложил двухчасовое интервью с Путиным. На данный момент в соцсети X его посмотрели около 188 миллионов человек. Число просмотров видео в YouTube — 12 миллионов.Среди прочего Путин в нем заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.
https://ria.ru/20240211/rossiya-1926668922.html
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в мире, украина, такер карлсон, великобритания, риши сунак, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Такер Карлсон, Великобритания, Риши Сунак, Владимир Путин
Сунак оскорбительно высказался об интервью Путина Такеру Карлсону

Сунак назвал заявление Путина о НАТО в интервью Карлсону смехотворным

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Об этом он заявил в эфире Sky News.

"Явно смехотворное (высказывание российского лидера об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине - Прим.ред). <…> Я горжусь тем, что Великобритания с самого начала твердо поддерживала Украину", — утверждает он.
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Вместе с тем, он отметил, что ситуация с конфликтом на Украине отразилась на счетах за электроэнергию.
В комментариях на странице Sky News в X люди осудили премьера и призвали его как можно скорее закончить конфликт, чтобы не росли цены, не завидовать такому интервью, а подумать над тем, что сказал Путин и не провоцировать мировую войну.

Канцлер Германии Олаф Шольц 9 февраля в аналогичном тоне высказался об интервью.
Карлсон в ночь на 9 февраля выложил двухчасовое интервью с Путиным. На данный момент в соцсети X его посмотрели около 188 миллионов человек. Число просмотров видео в YouTube — 12 миллионов.
Среди прочего Путин в нем заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТакер КарлсонВеликобританияРиши СунакВладимир Путин
 
 
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