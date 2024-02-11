https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html

Владимир Путин прорвал заговор молчания против России

Владимир Путин прорвал заговор молчания против России - РИА Новости, 11.02.2024

Владимир Путин прорвал заговор молчания против России

Вой, точнее, истерические визги на болотах, да еще на очень высоких децибелах, раздались ровно в то мгновение, когда интервью, которое Владимир Путин дал... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T08:00

2024-02-11T08:00

2024-02-11T08:01

аналитика

россия

брюссель

владимир путин

евросовет

вооруженные силы украины

интервью владимира путина такеру карлсону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926336629_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec6790104d63c6ee277c9cb49f4cf65a.jpg

Вой, точнее, истерические визги на болотах, да еще на очень высоких децибелах, раздались ровно в то мгновение, когда интервью, которое Владимир Путин дал американцу Карлсону, завершилось. В форменной падучей вначале забилась "убежантская" тусовка, затем, когда хор русофобской пропаганды завершил свою арию, зазвучали голоса солистов.Отличился юзер Джонсон, тот, что в зеленой маечке. Клоунский цвет одежды и причесон, который больше пошел бы ребенку ясельного возраста, чем экс-премьеру целого Соединенного Королевства, несколько снизил этим комическим эффектом пафос собственной тирады. Суть сказанного сводилась к тому, что "русские врут, а американец у них на подтанцовках и на подпевалках". Уровень полемики и аргументов — "А еще шляпу надел!" — о котором в России давно забыли, а вот сбитые британские летчики его пытаются возродить.Мы, кстати, не против. Если Джонсона привлекает карьера политического коверного в глобалистском шапито, пожелаем ему удачи на новом поприще.Действующие (пока) лидеры вроде Шольца и Сунака, а также брюссельские люди в сером, сказали примерно одинаковое. Первым тезисом было бессмертное "Вы все врете", вторым — "Мы не услышали ничего нового".Позвольте, господа, ведь первое утверждение дезавуирует второе, и наоборот. Либо "ничего нового" — стало быть, затронутые в интервью темы и проблемы, а также их суть соответствуют действительности, либо услышанное не имеет отношения к реальности, но прозвучало впервые.Это, разумеется, ставит под сомнение квалификацию и интеллектуальный уровень канцелярий, работающих на западный истеблишмент, тот, что рулит сегодня политикой и международными отношениями. И хоть очевидно, что все эти помощники и советники даром едят свою фуа-гра, шукрут и овсянку, это не наше, в принципе, дело.Для нас важно вот какое обстоятельство.На шестой день после начала СВО, то есть практически сразу, Евросовет ввел санкции против RT и Sputnik. В Брюсселе расценили тогда и продолжают расценивать сейчас российскую государственную точку зрения как "манипуляцию общественным мнением". Но не только — вещание RT и работа агентства Sputnik были определены в терминах "угрозы общественной безопасности" европейского блока и "общественному порядку".Это сделали те, кто на всех углах кричал о "свободе прессы и свободе обмена информацией" как о незыблемых ценностях общеевропейской идентичности.На самом деле, как только где-то и кто-то начинает затыкать рот тем, кто высказывает иную точку зрения и, самое главное, подкрепляет тезисы фактами, это абсолютно не защита всех тех важных моментов жизни социума. Запрет, а тем более такой и в такой форме сделанный, продемонстрировал экзистенциальный страх брюссельских перед нашей точкой зрения. Они были не в состоянии ее аргументированно опровергнуть. Тогда. И сейчас, как мы видим по кривляньям белокурого Джонсона, по-прежнему слабы интеллектуально. Их любимый конек, на котором и политики, и подчиненная им мейнстримная пресса скакали два года, — феерически болезненная клевета на нашу страну, на российскую власть и, самое главное, на наш народ. И влажные фантазии по поводу русской экономики. И все это транслировалось 24/7.Там был весь спектр навязчивого бреда — от "двойников Путина" до чипов, которые "русские отрывали от микроволновок", а потом сдавали куда-то, где эти чипы "устанавливали на ракеты и бомбы". Через два года выяснилось, что у русских все в порядке как с чипами, так и со снарядами, а также ракетами и бомбами. Все производится, все отправляется на ЛБС, да и перевес в обеспечении в сравнении с ВСУ достигнут многократный.Все по-настоящему, по-взрослому, как и полагается государству, взявшему на себя ответственность за решение тяжелейших проблем, кстати, отнюдь не из-за его политики возникших.Выяснилось также, что российский лидер умеет в сложнейшем жанре интервью, где баланс сил и уровень аргументации может потянуть на дно политиков трусливых и некомпетентных, соблюсти и правила этикета и последовательно изложить позицию, зачастую доводя собеседника до очевидной фрустрации.Разговор — это схватка. Мнений и убеждений. Это честное состязание, в котором невозможно спрятаться ни за "канцелярию", ни за услужливых речеписцев. Это бой, в котором уж если берутся за гуж, не говорят, что не сдюжили, что не удалось и что "не смогли".Сила позиции России и ее лидера — в том, что Путин остается и под телесофитами тем, кто он есть: патриотом, защитником наших интересов и наших жизней тоже. Путин последователен, искренен и неизменен.Эти качества и свойства характера не существуют у тех, к кому он обращался. И кто сегодня, заказав драку чужими руками и расплачиваясь за свои заказы чужой кровью, пытается Путину противостоять.Им уже ничего не удалось. И нет никаких признаков, что у них, клоунов в зеленых маечках, что-то получится. Потому что за Путиным — правда. Историческая и современная.И не только правда. За Путиным сегодня — народ. И не только русские. За интервью с Путиным сегодня — сотни миллионов просмотров. Сотни миллионов зрителей. Сотни миллионов человек, желавших узнать правду.И за то, что правда наконец-то вышла наружу, Путину тоже нужно сказать спасибо. Он ведь говорил не за себя, а за всех нас.Президент России прорвал заговор молчания. История нашей страны этого не забудет.

https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

https://ria.ru/20240210/intervyu-1926504082.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html

https://ria.ru/20240209/simonyan-1926316813.html

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, брюссель, владимир путин, евросовет, вооруженные силы украины, интервью владимира путина такеру карлсону