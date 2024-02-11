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СК и прокуратура начали проверку после пожара в гостинице в Тольятти

СК и прокуратура начали проверку после пожара в гостинице в Тольятти - РИА Новости, 11.02.2024

СК и прокуратура начали проверку после пожара в гостинице в Тольятти

Следователи СК и прокуратура Самарской области организовали проверку по факту пожара в гостиничном комплексе в Автозаводском районе Тольятти. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T00:58

2024-02-11T00:58

2024-02-11T01:05

происшествия

тольятти

самарская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Следователи СК и прокуратура Самарской области организовали проверку по факту пожара в гостиничном комплексе в Автозаводском районе Тольятти. Ранее МЧС России сообщило о крупном пожаре в Тольятти - на площади 800 квадратных метров горел гостиничный комплекс на улице Спортивной, 23. В результате ЧП пострадали два человека. В ГУМЧС России по Самарской области при этом уточнили, что пострадавшие - два мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался. "В ночь с 10 на 11 февраля в панорамном ресторане, расположенном в Автозаводском районе города Тольятти, произошел пожар. По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, руководитель и следователи отдела выехали на место происшествия", - сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале. После тушения пожара следователи приступят к осмотру места происшествия. Сейчас устанавливается дополнительная информация о пострадавших, обстоятельства пожара и его причины. Собственную проверку по факту происшествия организовала и прокуратура Самарской области. Работу правоохранительных органов и спасательных служб координируют заместитель прокурора города Тольятти Иван Красин и заместитель прокурора Автозаводского района Иван Овчинников, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

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происшествия, тольятти, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)