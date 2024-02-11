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В ГД объяснили причину удаления проекта о предельном возрасте контрактников - РИА Новости, 11.02.2024
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20:01 11.02.2024 (обновлено: 22:55 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/proekt-1926732756.html
В ГД объяснили причину удаления проекта о предельном возрасте контрактников
В ГД объяснили причину удаления проекта о предельном возрасте контрактников - РИА Новости, 11.02.2024
В ГД объяснили причину удаления проекта о предельном возрасте контрактников
В законопроекте о предельном возрасте пребывания на службе контрактников, который ранее удалили с официального сайта правовых актов, уточняют формулировку в... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T20:01
2024-02-11T22:55
общество
россия
евгений федоров
госдума рф
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В законопроекте о предельном возрасте пребывания на службе контрактников, который ранее удалили с официального сайта правовых актов, уточняют формулировку в действующей редакции, об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Евгений Федоров. "Авторы уточняют формулировку в действующей редакции", — ответил депутат на вопрос о законопроекте. Законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для контрактников был удален с официального сайта для размещения проектов нормативных правовых актов, при этом на данный момент он не был внесен в думскую базу данных. Ранее Минобороны России предложило внести изменения в федеральный закон, чтобы установить единый предельный возраст пребывания на военной службе для всех контрактников в период мобилизации и военного положения, он был размещен на портале для размещения проектов нормативных правовых актов.
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общество, россия, евгений федоров, госдума рф
Общество, Россия, Евгений Федоров, Госдума РФ
В ГД объяснили причину удаления проекта о предельном возрасте контрактников

Депутат ГД: текст удаленного проекта о предельном возрасте контрактников уточнят

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнструктора пункта отбора на военную службу по контракту II разряда, открывшегося в Тамбове, работают с документами граждан, желающих заключить контракт на военную службу
Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту II разряда, открывшегося в Тамбове, работают с документами граждан, желающих заключить контракт на военную службу - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту II разряда, открывшегося в Тамбове, работают с документами граждан, желающих заключить контракт на военную службу. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В законопроекте о предельном возрасте пребывания на службе контрактников, который ранее удалили с официального сайта правовых актов, уточняют формулировку в действующей редакции, об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Евгений Федоров.
"Авторы уточняют формулировку в действующей редакции", — ответил депутат на вопрос о законопроекте.
Законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для контрактников был удален с официального сайта для размещения проектов нормативных правовых актов, при этом на данный момент он не был внесен в думскую базу данных.
Ранее Минобороны России предложило внести изменения в федеральный закон, чтобы установить единый предельный возраст пребывания на военной службе для всех контрактников в период мобилизации и военного положения, он был размещен на портале для размещения проектов нормативных правовых актов.
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