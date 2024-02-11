https://ria.ru/20240211/proekt-1926732756.html

В ГД объяснили причину удаления проекта о предельном возрасте контрактников

В ГД объяснили причину удаления проекта о предельном возрасте контрактников - РИА Новости, 11.02.2024

В ГД объяснили причину удаления проекта о предельном возрасте контрактников

В законопроекте о предельном возрасте пребывания на службе контрактников, который ранее удалили с официального сайта правовых актов, уточняют формулировку в... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T20:01

2024-02-11T20:01

2024-02-11T22:55

общество

россия

евгений федоров

госдума рф

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В законопроекте о предельном возрасте пребывания на службе контрактников, который ранее удалили с официального сайта правовых актов, уточняют формулировку в действующей редакции, об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Евгений Федоров. "Авторы уточняют формулировку в действующей редакции", — ответил депутат на вопрос о законопроекте. Законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для контрактников был удален с официального сайта для размещения проектов нормативных правовых актов, при этом на данный момент он не был внесен в думскую базу данных. Ранее Минобороны России предложило внести изменения в федеральный закон, чтобы установить единый предельный возраст пребывания на военной службе для всех контрактников в период мобилизации и военного положения, он был размещен на портале для размещения проектов нормативных правовых актов.

https://ria.ru/20240205/prizyvniki-1925519997.html

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общество, россия, евгений федоров, госдума рф