https://ria.ru/20240211/proekt-1926697443.html
В России предложили создать комнаты для детей студенток в университетах
В России предложили создать комнаты для детей студенток в университетах - РИА Новости, 11.02.2024
В России предложили создать комнаты для детей студенток в университетах
В российских вузах могут появиться специальные детские комнаты, которые помогут молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания,... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T15:05
2024-02-11T15:05
2024-02-11T19:32
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922912729_0:145:2767:1701_1920x0_80_0_0_bff24928b80fd1bf1c1f0fea91953bb7.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В российских вузах могут появиться специальные детские комнаты, которые помогут молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания, сообщила заместитель главы Минобрнауки Ольга Петрова в ходе публичной дискуссии в честь Международного дня женщин и девочек в науке. "Сейчас мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется, и это нужно — причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей, которые тоже пришли, прочитали лекцию, и чтобы ребенку было спокойно", — сказала она.По словам Петровой, в этом году появятся и другие меры поддержки.Дискуссия призвана привлечь внимание общества к женской научной повестке в России, разработать меры государственной поддержки, показать нарастающее присутствие женщин и девочек в российском технологическом развитии и предпринимательстве, а также популяризировать концепцию женского наставничества и солидарности.
https://ria.ru/20240209/posobie-1926498461.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922912729_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_257db0e083ea3ab28a5d6be9fb5fc7e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
В России предложили создать комнаты для детей студенток в университетах
Минобрнауки выдвинуло идею создать комнаты для детей студенток в университетах
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В российских вузах могут появиться специальные детские комнаты, которые помогут молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания, сообщила заместитель главы Минобрнауки Ольга Петрова в ходе публичной дискуссии в честь Международного дня женщин и девочек в науке.
"Сейчас мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется, и это нужно — причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей, которые тоже пришли, прочитали лекцию, и чтобы ребенку было спокойно", — сказала она.
По словам Петровой, в этом году появятся и другие меры поддержки.
Дискуссия призвана привлечь внимание общества к женской научной повестке в России, разработать меры государственной поддержки, показать нарастающее присутствие женщин и девочек в российском технологическом развитии и предпринимательстве, а также популяризировать концепцию женского наставничества и солидарности.
В Госдуму внесли проект о повышении возраста получения детского пособия