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В России предложили создать комнаты для детей студенток в университетах

В России предложили создать комнаты для детей студенток в университетах - РИА Новости, 11.02.2024

В России предложили создать комнаты для детей студенток в университетах

В российских вузах могут появиться специальные детские комнаты, которые помогут молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания,... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T15:05

2024-02-11T15:05

2024-02-11T19:32

общество

россия

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В российских вузах могут появиться специальные детские комнаты, которые помогут молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания, сообщила заместитель главы Минобрнауки Ольга Петрова в ходе публичной дискуссии в честь Международного дня женщин и девочек в науке. "Сейчас мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется, и это нужно — причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей, которые тоже пришли, прочитали лекцию, и чтобы ребенку было спокойно", — сказала она.По словам Петровой, в этом году появятся и другие меры поддержки.Дискуссия призвана привлечь внимание общества к женской научной повестке в России, разработать меры государственной поддержки, показать нарастающее присутствие женщин и девочек в российском технологическом развитии и предпринимательстве, а также популяризировать концепцию женского наставничества и солидарности.

https://ria.ru/20240209/posobie-1926498461.html

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2024

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общество, россия