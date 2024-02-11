Рейтинг@Mail.ru
В России предложили создать комнаты для детей студенток в университетах - РИА Новости, 11.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 11.02.2024 (обновлено: 19:32 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/proekt-1926697443.html
В России предложили создать комнаты для детей студенток в университетах
В России предложили создать комнаты для детей студенток в университетах - РИА Новости, 11.02.2024
В России предложили создать комнаты для детей студенток в университетах
В российских вузах могут появиться специальные детские комнаты, которые помогут молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания,... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T15:05
2024-02-11T19:32
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922912729_0:145:2767:1701_1920x0_80_0_0_bff24928b80fd1bf1c1f0fea91953bb7.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В российских вузах могут появиться специальные детские комнаты, которые помогут молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания, сообщила заместитель главы Минобрнауки Ольга Петрова в ходе публичной дискуссии в честь Международного дня женщин и девочек в науке. "Сейчас мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется, и это нужно — причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей, которые тоже пришли, прочитали лекцию, и чтобы ребенку было спокойно", — сказала она.По словам Петровой, в этом году появятся и другие меры поддержки.Дискуссия призвана привлечь внимание общества к женской научной повестке в России, разработать меры государственной поддержки, показать нарастающее присутствие женщин и девочек в российском технологическом развитии и предпринимательстве, а также популяризировать концепцию женского наставничества и солидарности.
https://ria.ru/20240209/posobie-1926498461.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922912729_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_257db0e083ea3ab28a5d6be9fb5fc7e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
В России предложили создать комнаты для детей студенток в университетах

Минобрнауки выдвинуло идею создать комнаты для детей студенток в университетах

© iStock.com / georgeclerkСтуденты идут по коридору в университете
Студенты идут по коридору в университете - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© iStock.com / georgeclerk
Студенты идут по коридору в университете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В российских вузах могут появиться специальные детские комнаты, которые помогут молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания, сообщила заместитель главы Минобрнауки Ольга Петрова в ходе публичной дискуссии в честь Международного дня женщин и девочек в науке.
"Сейчас мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется, и это нужно — причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей, которые тоже пришли, прочитали лекцию, и чтобы ребенку было спокойно", — сказала она.
По словам Петровой, в этом году появятся и другие меры поддержки.
Дискуссия призвана привлечь внимание общества к женской научной повестке в России, разработать меры государственной поддержки, показать нарастающее присутствие женщин и девочек в российском технологическом развитии и предпринимательстве, а также популяризировать концепцию женского наставничества и солидарности.
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
В Госдуму внесли проект о повышении возраста получения детского пособия
9 февраля, 20:00
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала