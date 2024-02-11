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Росавиация прокомментировала пожар в терминале аэропорта в Новокузнецке

Росавиация прокомментировала пожар в терминале аэропорта в Новокузнецке - РИА Новости, 11.02.2024

Росавиация прокомментировала пожар в терминале аэропорта в Новокузнецке

Аэропорт в Новокузнецке работает в штатном режиме, угрозы возгорания действующего терминала из-за пожара в строящемся не было, огонь потушен, сообщил... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T11:36

2024-02-11T11:36

2024-02-11T11:36

происшествия

новокузнецк

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

западно-сибирская транспортная прокуратура

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Аэропорт в Новокузнецке работает в штатном режиме, угрозы возгорания действующего терминала из-за пожара в строящемся не было, огонь потушен, сообщил представитель Росавиации Ранее со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру сообщалось, что в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка произошло возгорание, на месте происшествия работали специальные службы. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала проверку. Пострадавших не было. Открытое горение на площади 300 квадратных метров было ликвидировано. "Строителей эвакуировали. В 09.55 мск пожар потушили. Никто не пострадал! Строящийся терминал расположен в 50 метрах от действующего аэровокзала. Аэропорт работает в штатном режиме, угрозы возгорания действующего терминала не было", - говорится в сообщении представителя Росавиации, опубликованном в Telegram-канале.

новокузнецк

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новокузнецк, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), западно-сибирская транспортная прокуратура