Рейтинг@Mail.ru
Росавиация прокомментировала пожар в терминале аэропорта в Новокузнецке - РИА Новости, 11.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/pozhar-1926673308.html
Росавиация прокомментировала пожар в терминале аэропорта в Новокузнецке
Росавиация прокомментировала пожар в терминале аэропорта в Новокузнецке - РИА Новости, 11.02.2024
Росавиация прокомментировала пожар в терминале аэропорта в Новокузнецке
Аэропорт в Новокузнецке работает в штатном режиме, угрозы возгорания действующего терминала из-за пожара в строящемся не было, огонь потушен, сообщил... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T11:36
2024-02-11T11:36
происшествия
новокузнецк
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
западно-сибирская транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926664313_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_35f58f2d1e55bcf0e7ad864dd82570c6.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Аэропорт в Новокузнецке работает в штатном режиме, угрозы возгорания действующего терминала из-за пожара в строящемся не было, огонь потушен, сообщил представитель Росавиации Ранее со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру сообщалось, что в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка произошло возгорание, на месте происшествия работали специальные службы. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала проверку. Пострадавших не было. Открытое горение на площади 300 квадратных метров было ликвидировано. "Строителей эвакуировали. В 09.55 мск пожар потушили. Никто не пострадал! Строящийся терминал расположен в 50 метрах от действующего аэровокзала. Аэропорт работает в штатном режиме, угрозы возгорания действующего терминала не было", - говорится в сообщении представителя Росавиации, опубликованном в Telegram-канале.
новокузнецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926664313_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_fcdf730934144402d7e450ca4a10348b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новокузнецк, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Новокузнецк, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Росавиация прокомментировала пожар в терминале аэропорта в Новокузнецке

Росавиация: аэропорт в Новокузнецке работает в штатном режиме, пожар потушили

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара в аэропорту Новокузнецка
Место пожара в аэропорту Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара в аэропорту Новокузнецка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Аэропорт в Новокузнецке работает в штатном режиме, угрозы возгорания действующего терминала из-за пожара в строящемся не было, огонь потушен, сообщил представитель Росавиации
Ранее со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру сообщалось, что в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка произошло возгорание, на месте происшествия работали специальные службы. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала проверку. Пострадавших не было. Открытое горение на площади 300 квадратных метров было ликвидировано.
«
"Строителей эвакуировали. В 09.55 мск пожар потушили. Никто не пострадал! Строящийся терминал расположен в 50 метрах от действующего аэровокзала. Аэропорт работает в штатном режиме, угрозы возгорания действующего терминала не было", - говорится в сообщении представителя Росавиации, опубликованном в Telegram-канале.
 
ПроисшествияНовокузнецкФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Западно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала