https://ria.ru/20240211/poteri-1926691360.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 11.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 330 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:15
2024-02-11T14:15
2024-02-11T14:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 330 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Уточняется, что на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 43-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Табаевка, Ивановка и Синьковка Харьковской области."Противник потерял до 210 военнослужащих и три автомобиля", - отметили в министерстве.В ведомстве добавили, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Дзержинское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Кроме того, в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики отражены две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили до 120 военнослужащих и три автомобиля", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20240104/vsu-1919642104.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
МО: ВСУ потеряли около 330 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях