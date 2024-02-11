https://ria.ru/20240211/poteri-1926691360.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 11.02.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 330 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T14:15

2024-02-11T14:15

2024-02-11T14:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f956aad8478c7786152491f252e24b2.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 330 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Уточняется, что на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 43-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Табаевка, Ивановка и Синьковка Харьковской области."Противник потерял до 210 военнослужащих и три автомобиля", - отметили в министерстве.В ведомстве добавили, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Дзержинское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Кроме того, в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики отражены две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили до 120 военнослужащих и три автомобиля", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20240104/vsu-1919642104.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область