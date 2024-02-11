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Чернышенко рассказал о виртуальном помощнике на Госуслугах - РИА Новости, 11.02.2024
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13:59 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/pomoschnik-1926689423.html
Чернышенко рассказал о виртуальном помощнике на Госуслугах
Чернышенко рассказал о виртуальном помощнике на Госуслугах - РИА Новости, 11.02.2024
Чернышенко рассказал о виртуальном помощнике на Госуслугах
Виртуальный помощник портала "Госуслуги" Робот Макс ежедневно консультирует 1 миллион уникальных пользователей, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Дне... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T13:59
2024-02-11T13:59
общество
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Виртуальный помощник портала "Госуслуги" Робот Макс ежедневно консультирует 1 миллион уникальных пользователей, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Дне госуслуг в рамках международной выставки-форума "Россия". "Искусственный интеллект (ИИ) - одна из самых перспективных технологий сегодняшнего дня. Она активно используется и на портале Госуслуг. Для повышения удобства там внедрен виртуальный помощник — Робот Макс. Ежедневно он консультирует 1 миллион уникальных пользователей", — сообщил Чернышенко. Он напомнил, что Робот Макс напоминает о запланированных визитах к врачу, может построить маршрут в навигаторе, а также дает рекомендации по получению госуслуг и подсказывает список необходимых документов. Всего ИИ обработал 645,5 миллиона обращений пользователей. Вице-премьер также рассказал о приложении "Госключ". Так, им воспользовалось более 9 миллионов человек с момента начала его работы. По его словам, сейчас реализовано 60 госуслуг и сервисов, где принимается электронная подпись, а более 100 коммерческих компаний встроили мобильную электронную подпись в свои процессы.
https://ria.ru/20240211/gosuslugi-1926681499.html
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общество, дмитрий чернышенко
Общество, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал о виртуальном помощнике на Госуслугах

Чернышенко: виртуальный помощник на Госуслугах консультирует по млн людей в день

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПриложение Госуслуги
Приложение Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Приложение Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Виртуальный помощник портала "Госуслуги" Робот Макс ежедневно консультирует 1 миллион уникальных пользователей, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Дне госуслуг в рамках международной выставки-форума "Россия".
"Искусственный интеллект (ИИ) - одна из самых перспективных технологий сегодняшнего дня. Она активно используется и на портале Госуслуг. Для повышения удобства там внедрен виртуальный помощник — Робот Макс. Ежедневно он консультирует 1 миллион уникальных пользователей", — сообщил Чернышенко.
Он напомнил, что Робот Макс напоминает о запланированных визитах к врачу, может построить маршрут в навигаторе, а также дает рекомендации по получению госуслуг и подсказывает список необходимых документов. Всего ИИ обработал 645,5 миллиона обращений пользователей.
Вице-премьер также рассказал о приложении "Госключ". Так, им воспользовалось более 9 миллионов человек с момента начала его работы.
По его словам, сейчас реализовано 60 госуслуг и сервисов, где принимается электронная подпись, а более 100 коммерческих компаний встроили мобильную электронную подпись в свои процессы.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
На "Госуслугах" зарегистрировано более 115 миллионов учетных записей
Вчера, 12:44
 
ОбществоДмитрий Чернышенко
 
 
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