https://ria.ru/20240211/pomoschnik-1926689423.html

Чернышенко рассказал о виртуальном помощнике на Госуслугах

Чернышенко рассказал о виртуальном помощнике на Госуслугах - РИА Новости, 11.02.2024

Чернышенко рассказал о виртуальном помощнике на Госуслугах

Виртуальный помощник портала "Госуслуги" Робот Макс ежедневно консультирует 1 миллион уникальных пользователей, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Дне... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T13:59

2024-02-11T13:59

2024-02-11T13:59

общество

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Виртуальный помощник портала "Госуслуги" Робот Макс ежедневно консультирует 1 миллион уникальных пользователей, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Дне госуслуг в рамках международной выставки-форума "Россия". "Искусственный интеллект (ИИ) - одна из самых перспективных технологий сегодняшнего дня. Она активно используется и на портале Госуслуг. Для повышения удобства там внедрен виртуальный помощник — Робот Макс. Ежедневно он консультирует 1 миллион уникальных пользователей", — сообщил Чернышенко. Он напомнил, что Робот Макс напоминает о запланированных визитах к врачу, может построить маршрут в навигаторе, а также дает рекомендации по получению госуслуг и подсказывает список необходимых документов. Всего ИИ обработал 645,5 миллиона обращений пользователей. Вице-премьер также рассказал о приложении "Госключ". Так, им воспользовалось более 9 миллионов человек с момента начала его работы. По его словам, сейчас реализовано 60 госуслуг и сервисов, где принимается электронная подпись, а более 100 коммерческих компаний встроили мобильную электронную подпись в свои процессы.

https://ria.ru/20240211/gosuslugi-1926681499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дмитрий чернышенко