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Число подписчиков госпабликов в 2023 году составило 50 миллионов - РИА Новости, 11.02.2024
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15:36 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/podpischiki-1926702891.html
Число подписчиков госпабликов в 2023 году составило 50 миллионов
Число подписчиков госпабликов в 2023 году составило 50 миллионов - РИА Новости, 11.02.2024
Число подписчиков госпабликов в 2023 году составило 50 миллионов
Число уникальных подписчиков госпабликов - официальных страниц органов власти в соцсетях - в прошлом году составило 50 миллионов, рассказал вице-премьер Дмитрий РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T15:36
2024-02-11T15:36
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дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Число уникальных подписчиков госпабликов - официальных страниц органов власти в соцсетях - в прошлом году составило 50 миллионов, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Дне госуслуг в рамках международной выставки-форума "Россия". "С использованием модуля в соцсетях размещено около 70 миллионов постов. Количество уникальных подписчиков госпабликов в 2023 году составило 50 миллионов человек", - заявил Чернышенко. В конце октября 2023 года замглавы Минцифры РФ Олег Качанов рассказал, что число госпабликов выросло с 13 тысяч до 170 тысяч сообществ. Ранее в декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что основной площадкой для ведения госпабликов стала социальная сеть "ВКонтакте", ежемесячная аудитория которой составляет порядка 100 миллионов пользователей. В ноябре прошлого года глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что органы власти, органы местного самоуправления и подведомственные им организации должны создавать официальные страницы и страницы в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Им следует входить в свой аккаунт через подтверждение кода во входящей "смске".
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технологии, дмитрий чернышенко, россия, выставка-форум "россия", вконтакте, одноклассники
Выставка-форум "Россия", Технологии, Дмитрий Чернышенко, Россия, Выставка-форум "Россия", ВКонтакте, Одноклассники
Число подписчиков госпабликов в 2023 году составило 50 миллионов

Чернышенко: число подписчиков госпабликов в 2023 году составило 50 млн

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Число уникальных подписчиков госпабликов - официальных страниц органов власти в соцсетях - в прошлом году составило 50 миллионов, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Дне госуслуг в рамках международной выставки-форума "Россия".
"С использованием модуля в соцсетях размещено около 70 миллионов постов. Количество уникальных подписчиков госпабликов в 2023 году составило 50 миллионов человек", - заявил Чернышенко.
В конце октября 2023 года замглавы Минцифры РФ Олег Качанов рассказал, что число госпабликов выросло с 13 тысяч до 170 тысяч сообществ. Ранее в декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что основной площадкой для ведения госпабликов стала социальная сеть "ВКонтакте", ежемесячная аудитория которой составляет порядка 100 миллионов пользователей.
В ноябре прошлого года глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что органы власти, органы местного самоуправления и подведомственные им организации должны создавать официальные страницы и страницы в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Им следует входить в свой аккаунт через подтверждение кода во входящей "смске".
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
На "Госуслугах" зарегистрировано более 115 миллионов учетных записей
Вчера, 12:44
 
Выставка-форум "Россия"ТехнологииДмитрий ЧернышенкоРоссияВыставка-форум "Россия"ВКонтактеОдноклассники
 
 
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