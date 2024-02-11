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Число подписчиков госпабликов в 2023 году составило 50 миллионов
Число подписчиков госпабликов в 2023 году составило 50 миллионов - РИА Новости, 11.02.2024
Число подписчиков госпабликов в 2023 году составило 50 миллионов
Число уникальных подписчиков госпабликов - официальных страниц органов власти в соцсетях - в прошлом году составило 50 миллионов, рассказал вице-премьер Дмитрий РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T15:36
2024-02-11T15:36
2024-02-11T15:36
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Число уникальных подписчиков госпабликов - официальных страниц органов власти в соцсетях - в прошлом году составило 50 миллионов, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Дне госуслуг в рамках международной выставки-форума "Россия". "С использованием модуля в соцсетях размещено около 70 миллионов постов. Количество уникальных подписчиков госпабликов в 2023 году составило 50 миллионов человек", - заявил Чернышенко. В конце октября 2023 года замглавы Минцифры РФ Олег Качанов рассказал, что число госпабликов выросло с 13 тысяч до 170 тысяч сообществ. Ранее в декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что основной площадкой для ведения госпабликов стала социальная сеть "ВКонтакте", ежемесячная аудитория которой составляет порядка 100 миллионов пользователей. В ноябре прошлого года глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что органы власти, органы местного самоуправления и подведомственные им организации должны создавать официальные страницы и страницы в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Им следует входить в свой аккаунт через подтверждение кода во входящей "смске".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, дмитрий чернышенко, россия, выставка-форум "россия", вконтакте, одноклассники
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Число подписчиков госпабликов в 2023 году составило 50 миллионов
Чернышенко: число подписчиков госпабликов в 2023 году составило 50 млн