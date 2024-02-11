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В ХАМАС заявили о гибели двух пленных при израильских атаках на сектор Газа - РИА Новости, 11.02.2024
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14:42 11.02.2024 (обновлено: 16:00 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/plennye-1926694805.html
В ХАМАС заявили о гибели двух пленных при израильских атаках на сектор Газа
В ХАМАС заявили о гибели двух пленных при израильских атаках на сектор Газа - РИА Новости, 11.02.2024
В ХАМАС заявили о гибели двух пленных при израильских атаках на сектор Газа
Двое заложников погибли, еще восемь пострадали после ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа, сообщили бригады "Аль-Кассам". РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:42
2024-02-11T16:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
восточный иерусалим
биньямин нетаньяху
моссад
катар
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КАИР, 11 фев — РИА Новости. Двое заложников погибли, еще восемь пострадали после ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа, сообщили бригады "Аль-Кассам"."Бригады "Аль-Кассам" подтверждают, что непрерывный сионистский (израильский. — Прим. ред.) обстрел сектора в последние 96 часов привел к тому, что двое пленных погибли, еще восемь получили серьезные ранения", — говорится в заявлении.В начале февраля 12-й канал израильского телевидения сообщил, что глава службы внешней разведки "Моссад" Давид Барнеа представил военному кабинету страны контуры потенциальной сделки с ХАМАС по освобождению заложников и временному прекращению огня.По данным СМИ, первый этап предусматривает освобождение палестинским движением 35 женщин, больных, раненых и пожилых пленных в обмен на 35-дневную остановку боев. Затем соглашение могут продлить еще на неделю, чтобы провести переговоры о втором этапе. Отмечается, что количество палестинских заключенных, которых Израилю придется выпустить из тюрем в обмен на освобождение заложников, еще не определено. Позднее в "Моссад" заявили, что получили через Катар ответ ХАМАС и подробно изучают его детали со всеми сторонами, участвующими в переговорах.На официальном уровне в Израиле говорят, что операция в Газе не закончится, пока военный и политический потенциал палестинского движения не будет полностью ликвидирован. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху не раз отмечал, что эта территория останется под военным контролем еврейского государства. В ХАМАС, в свою очередь, указали, что единственный приемлемый сценарий развития событий — вывод израильских военных и окончание боевых действий.
https://ria.ru/20240207/dogovorennosti-1925826427.html
https://ria.ru/20240202/khamas-1925082148.html
https://ria.ru/20240211/konflikt-1915630213.html
израиль
восточный иерусалим
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, восточный иерусалим, биньямин нетаньяху, моссад, катар
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Восточный Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Моссад, Катар
В ХАМАС заявили о гибели двух пленных при израильских атаках на сектор Газа

ХАМАС сообщило о 2 погибших и 8 раненых заложниках после ударов ЦАХАЛ по Газе

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Читать ria.ru в
КАИР, 11 фев — РИА Новости. Двое заложников погибли, еще восемь пострадали после ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа, сообщили бригады "Аль-Кассам".
"Бригады "Аль-Кассам" подтверждают, что непрерывный сионистский (израильский. — Прим. ред.) обстрел сектора в последние 96 часов привел к тому, что двое пленных погибли, еще восемь получили серьезные ранения", — говорится в заявлении.
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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7 февраля, 02:02

В день атаки на Израиль, 7 октября, ХАМАС похитило более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 из них. Сейчас Тель-Авив насчитывает 136 заложников в Газе, среди них — пожилые люди, солдаты и резервисты, как минимум 32 из них, предположительно, мертвы.

В начале февраля 12-й канал израильского телевидения сообщил, что глава службы внешней разведки "Моссад" Давид Барнеа представил военному кабинету страны контуры потенциальной сделки с ХАМАС по освобождению заложников и временному прекращению огня.
По данным СМИ, первый этап предусматривает освобождение палестинским движением 35 женщин, больных, раненых и пожилых пленных в обмен на 35-дневную остановку боев. Затем соглашение могут продлить еще на неделю, чтобы провести переговоры о втором этапе. Отмечается, что количество палестинских заключенных, которых Израилю придется выпустить из тюрем в обмен на освобождение заложников, еще не определено.
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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Позднее в "Моссад" заявили, что получили через Катар ответ ХАМАС и подробно изучают его детали со всеми сторонами, участвующими в переговорах.
На официальном уровне в Израиле говорят, что операция в Газе не закончится, пока военный и политический потенциал палестинского движения не будет полностью ликвидирован. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху не раз отмечал, что эта территория останется под военным контролем еврейского государства. В ХАМАС, в свою очередь, указали, что единственный приемлемый сценарий развития событий — вывод израильских военных и окончание боевых действий.
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Вчера, 19:55
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВосточный ИерусалимБиньямин НетаньяхуМоссадКатар
 
 
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