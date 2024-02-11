https://ria.ru/20240211/pestsy-1926676154.html

Для двух песцов с "Городской фермы" на ВДНХ выбрали имена

Для двух песцов с "Городской фермы" на ВДНХ выбрали имена - РИА Новости, 11.02.2024

Для двух песцов с "Городской фермы" на ВДНХ выбрали имена

Двух самок песцов с "Городской фермы" на ВДНХ назвали Тундрой и Арктикой, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T11:55

2024-02-11T11:55

2024-02-11T16:01

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Двух самок песцов с "Городской фермы" на ВДНХ назвали Тундрой и Арктикой, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "В телеграм-канале ВДНХ завершилось голосование по выбору имен для новых обитателей "Городской фермы" — двух самок песца. Им дали имена Тундра и Арктика, связанные с местами обитания животных, — этот вариант поддержали 44 процента участников", — говорится в публикации. Песцов привезли на ВДНХ из Московской области в конце прошлого года. Голосование по выбору имен проходило с 19 января по 9 февраля, всего было пять парных вариантов: Диона и Рея, Тундра и Арктика, Иччи и Ками, Майя и Тайгета, Герда и Эльза. "Зверьки быстро адаптировались к новому месту жительства. Они хорошо кушают, изучают вольер, общаются друг с другом и с животными из соседних клеток, с удовольствием принимают гостей", — отмечается в сообщении. Посмотреть на Тундру и Арктику можно со вторника по четверг с 10:00 до 21:00 и с пятницы по воскресенье с 10:00 до 22:00. На время выставки "Есть свое!" на территории "Городской фермы" вход свободный.

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Ольга Фомченкова

общество, москва, вднх