https://ria.ru/20240211/peskov-1926702095.html

Песков заявил, что Киеву придется признать новую реальность для переговоров

Песков заявил, что Киеву придется признать новую реальность для переговоров - РИА Новости, 11.02.2024

Песков заявил, что Киеву придется признать новую реальность для переговоров

Киеву придется признать новую реальность в вопросе возобновления переговоров с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Павлу Зарубину в РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T15:32

2024-02-11T15:32

2024-02-11T20:22

украина

киев

россия

дмитрий песков

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Киеву придется признать новую реальность в вопросе возобновления переговоров с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1""Сейчас если идти на такие же переговоры, то сейчас уже совсем другая реальность. И эту другую реальность, как бы киевскому режиму ни было больно, придется признавать", — заявил он. В феврале-марте 2022 года, через неделю после начала СВО, стартовали переговоры между Россией и Украиной. Последний раунд состоялся в Стамбуле 29 марта. До этого представители двух стран проводили встречи в Белоруссии. Во время последнего раунда Украина заявила о готовности к нейтральному и безъядерному статусу. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html

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украина, киев, россия, дмитрий песков, в мире