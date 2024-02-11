https://ria.ru/20240211/peskov-1926690246.html

Украина могла выйти на мирный договор в марте 2022 года, заявил Песков

Украина могла выйти на мирный договор в марте 2022 года, заявил Песков - РИА Новости, 11.02.2024

Украина могла выйти на мирный договор в марте 2022 года, заявил Песков

Украина могла бы с меньшими издержками выйти на мирные договоренности с Россией в марте 2022 года, но по требованию англосаксов тогда отказалась от достигнутых... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T14:05

2024-02-11T14:05

2024-02-11T14:26

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украина могла бы с меньшими издержками выйти на мирные договоренности с Россией в марте 2022 года, но по требованию англосаксов тогда отказалась от достигнутых результатов, теперь выход из ситуации будет для Киева и Запада каждый раз всё тяжелее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Каждый раз он будет тяжелее и тяжелее для коллективного Запада и для Украины", - заявил Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос о том, как Западу найти достойный выход из ситуации, о котором говорил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону."Потому что Украина могла бы с меньшими издержками выйти на мирные договоренности в марте (2022 года - ред.), но она это не сделала. Точнее, она это сделала, и потом по требованию англосаксов, как мы говорим, они отказались от результатов переговоров", - подчеркнул он.Также, Песков, говоря о возможности новых мирных переговоров с Украиной, заявил, что сейчас совсем другая реальность и киевскому режиму придется ее признавать."Сейчас если идти на такие же переговоры, то сейчас уже совсем другая реальность. И эту другую реальность, как бы киевскому режиму ни было больно, придется признавать", - заявил Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, дмитрий песков, павел зарубин, россия, киев, владимир путин