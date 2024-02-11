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Павлюка назначили командующим Сухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 11.02.2024
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11:54 11.02.2024 (обновлено: 13:01 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/pavlyuk-1926675976.html
Павлюка назначили командующим Сухопутными войсками ВСУ
Павлюка назначили командующим Сухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 11.02.2024
Павлюка назначили командующим Сухопутными войсками ВСУ
Командовать Сухопутными войсками ВСУ будет Александр Павлюк, который до этого занимал пост первого заместителя министра обороны Украины, следует из указа,... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T11:54
2024-02-11T13:01
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Командовать Сухопутными войсками ВСУ будет Александр Павлюк, который до этого занимал пост первого заместителя министра обороны Украины, следует из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского."Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины", — говорится в документе. Накануне сообщалось об увольнении Павлюка с должности первого замминистра в связи с переходом на другую работу.Другим указом Зеленский снял с должности командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева и назначил вместе него Юрия Содоля. Кроме того, командиром теробороны украинских войск стал Игорь Плахута. Сменился и командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ — Зеленский уволил Максима Миргородского, его место занял Игорь Скибюк.До этого нового начальника получил и Генштаб — вместо Сергея Шапталы его возглавил Анатолий Баргилевич.Восьмого февраля Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил вместо него Александра Сырского, командовавшего сухопутными войсками. Тогда президент заявил, что к руководству армией приступает новая управленческая команда.
https://ria.ru/20240209/glavkom-1926441391.html
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в мире, украина
В мире, Украина
Павлюка назначили командующим Сухопутными войсками ВСУ

Экс-замминистра обороны Павлюка назначили командующим сухопутными войсками ВСУ

© Минобороны УкраиныАлександр Павлюк
Александр Павлюк
© Минобороны Украины
Александр Павлюк. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Командовать Сухопутными войсками ВСУ будет Александр Павлюк, который до этого занимал пост первого заместителя министра обороны Украины, следует из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского.
«
"Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины", — говорится в документе.
Накануне сообщалось об увольнении Павлюка с должности первого замминистра в связи с переходом на другую работу.
Другим указом Зеленский снял с должности командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева и назначил вместе него Юрия Содоля. Кроме того, командиром теробороны украинских войск стал Игорь Плахута.
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Сменился и командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ — Зеленский уволил Максима Миргородского, его место занял Игорь Скибюк.
До этого нового начальника получил и Генштаб — вместо Сергея Шапталы его возглавил Анатолий Баргилевич.
Восьмого февраля Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил вместо него Александра Сырского, командовавшего сухопутными войсками. Тогда президент заявил, что к руководству армией приступает новая управленческая команда.
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