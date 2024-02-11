https://ria.ru/20240211/pashinyan-1926749631.html
Пашинян прокомментировал возможность визита Путина в Армению
Пашинян прокомментировал возможность визита Путина в Армению - РИА Новости, 11.02.2024
Пашинян прокомментировал возможность визита Путина в Армению
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Telegraph заявил, что президент РФ Владимир Путин не нуждается в его советах в вопросе приезда в Армению... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T22:49
2024-02-11T22:49
2024-02-11T22:50
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ЕРЕВАН, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Telegraph заявил, что президент РФ Владимир Путин не нуждается в его советах в вопросе приезда в Армению из-за ратификации Ереваном Римского статута. "Не думаю, что Владимир Владимирович нуждается в моих советах", - сказал Пашинян, отвечая на вопрос, может ли Пашинян позвонить Путину и посоветовать ему не приезжать в Армению. Армянский премьер добавил, что ратификация Римского статута была нацелена на повышение уровня безопасности Армении. "Что касается правовых тонкостей, я не могу выступать с юридическим анализом. Это дело юристов. Армения, как ответственное государство, должно придерживаться всех международных обязательств, в том числе в отношениях с РФ, международным сообществом... По этой теме звучат самые разные мнения, есть немало юристов, которые заявляют, что действующие главы государств наделены непреодолимым иммунитетом. Считаю, что это правовая проблема, не политический вопрос, на который я должен реагировать", - сказал Пашинян. Отвечая на прямой вопрос, будет ли Путин задержан Армении, Пашинян заявил, что с 2018 года в Армении проводятся крупномасштабные демократические реформы, и не он принимает решения, задерживать кого-то или нет. "В Армении утверждена правовая система, есть правовые институты и во всех случаях решения принимают правовые институты. Для этого у нас есть прокуратура, суды, Следственный комитет и так далее. Очень важно, что Армения как страна-участница программы "Восточное партнерства" выделяется институциональными реформами в сфере судебной системы. Армения - правовое государство, у премьер-министра есть свои полномочия. В эти полномочия не входит решение вопроса о задержании", - заявил Пашинян.Армения с 1 февраля официально стала членом Международного уголовного суда после ратификации в начале октября 2023 года Римского статута МУС. Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ. Источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства России. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с Россией, подчеркнул источник.
https://ria.ru/20240211/armeniya-1926740258.html
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в мире, россия, москва, ереван, владимир путин, никол пашинян
В мире, Россия, Москва, Ереван, Владимир Путин, Никол Пашинян
Пашинян прокомментировал возможность визита Путина в Армению
Пашинян: Путин не нуждается в советах по вопросу приезда в Армению
ЕРЕВАН, 11 фев - РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Telegraph
заявил, что президент РФ Владимир Путин не нуждается в его советах в вопросе приезда в Армению из-за ратификации Ереваном Римского статута.
"Не думаю, что Владимир Владимирович нуждается в моих советах", - сказал Пашинян, отвечая на вопрос, может ли Пашинян позвонить Путину и посоветовать ему не приезжать в Армению.
Армения не обсуждала вопрос вступления в НАТО, заявил Пашинян
Армянский премьер добавил, что ратификация Римского статута была нацелена на повышение уровня безопасности Армении. "Что касается правовых тонкостей, я не могу выступать с юридическим анализом. Это дело юристов. Армения, как ответственное государство, должно придерживаться всех международных обязательств, в том числе в отношениях с РФ, международным сообществом... По этой теме звучат самые разные мнения, есть немало юристов, которые заявляют, что действующие главы государств наделены непреодолимым иммунитетом. Считаю, что это правовая проблема, не политический вопрос, на который я должен реагировать", - сказал Пашинян.
Отвечая на прямой вопрос, будет ли Путин задержан Армении, Пашинян заявил, что с 2018 года в Армении проводятся крупномасштабные демократические реформы, и не он принимает решения, задерживать кого-то или нет.
«
"В Армении утверждена правовая система, есть правовые институты и во всех случаях решения принимают правовые институты. Для этого у нас есть прокуратура, суды, Следственный комитет и так далее. Очень важно, что Армения как страна-участница программы "Восточное партнерства" выделяется институциональными реформами в сфере судебной системы. Армения - правовое государство, у премьер-министра есть свои полномочия. В эти полномочия не входит решение вопроса о задержании", - заявил Пашинян.
Армения с 1 февраля официально стала членом Международного уголовного суда после ратификации в начале октября 2023 года Римского статута МУС.
Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ. Источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве
считают неприемлемыми планы Еревана
по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства России
. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с Россией, подчеркнул источник.
Армения должна понять, с кем может иметь военные отношения, заявил Пашинян