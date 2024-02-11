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В Дагестане закрыли кафе после массового отравления людей - РИА Новости, 11.02.2024
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17:30 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926717616.html
В Дагестане закрыли кафе после массового отравления людей
В Дагестане закрыли кафе после массового отравления людей - РИА Новости, 11.02.2024
В Дагестане закрыли кафе после массового отравления людей
Грубые нарушения санитарных правил выявлены в кафе в селе Дылым Казбековского района Дагестана, едой из которого отравились около 40 человек, работа заведения... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T17:30
2024-02-11T17:30
происшествия
казбековский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 11 фев - РИА Новости. Грубые нарушения санитарных правил выявлены в кафе в селе Дылым Казбековского района Дагестана, едой из которого отравились около 40 человек, работа заведения приостановлена, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике в Telegram-канале. "Приостановлена деятельность пункта общественного питания, на котором произошло заражение. Выявлены грубые нарушения санитарных правил на пищеблоке кафе, в том числе антисанитария, дефицит производственного и технологического оборудования, отсутствие медицинских книжек у персонала", – говорится в сообщении. Кроме того, кафе работало незаконно, без регистрации в налоговом органе. Ранее в администрации Казбековского района сообщили, что причиной массового отравления мог стать майонез собственного приготовления, в состав которого входили сырые яйца и подсолнечное масло. В Роспотребнадзоре подтвердили эту версию, добавив, что майонез был приготовлен с нарушением технологических требований и использовался в составе бургеров. По данным регионального Роспотребнадзора, общее количество пострадавших в очаге составило 35 человек, в том числе 25 детей (ранее в районной администрации сообщали о 41 заболевшем). У всех наблюдается схожая клиника: рвота, боли в животе, жидкий стул, повышение температуры тела до 38 градусов.
https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926680717.html
https://ria.ru/20240208/otravlenie-1926193036.html
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происшествия, казбековский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика дагестан
Происшествия, Казбековский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Дагестан
В Дагестане закрыли кафе после массового отравления людей

В дагестанском селе Дылым закрыли кафе после массового отравления людей

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкРоспотребнадзор
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Роспотребнадзор. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 11 фев - РИА Новости. Грубые нарушения санитарных правил выявлены в кафе в селе Дылым Казбековского района Дагестана, едой из которого отравились около 40 человек, работа заведения приостановлена, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике в Telegram-канале.
"Приостановлена деятельность пункта общественного питания, на котором произошло заражение. Выявлены грубые нарушения санитарных правил на пищеблоке кафе, в том числе антисанитария, дефицит производственного и технологического оборудования, отсутствие медицинских книжек у персонала", – говорится в сообщении.
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Кроме того, кафе работало незаконно, без регистрации в налоговом органе.
Ранее в администрации Казбековского района сообщили, что причиной массового отравления мог стать майонез собственного приготовления, в состав которого входили сырые яйца и подсолнечное масло. В Роспотребнадзоре подтвердили эту версию, добавив, что майонез был приготовлен с нарушением технологических требований и использовался в составе бургеров.
По данным регионального Роспотребнадзора, общее количество пострадавших в очаге составило 35 человек, в том числе 25 детей (ранее в районной администрации сообщали о 41 заболевшем). У всех наблюдается схожая клиника: рвота, боли в животе, жидкий стул, повышение температуры тела до 38 градусов.
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ПроисшествияКазбековский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Дагестан
 
 
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