https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926717616.html
В Дагестане закрыли кафе после массового отравления людей
В Дагестане закрыли кафе после массового отравления людей - РИА Новости, 11.02.2024
В Дагестане закрыли кафе после массового отравления людей
Грубые нарушения санитарных правил выявлены в кафе в селе Дылым Казбековского района Дагестана, едой из которого отравились около 40 человек, работа заведения... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T17:30
2024-02-11T17:30
2024-02-11T17:30
происшествия
казбековский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564972167_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a696f68430eccd65f2295b2ff7077cd0.jpg
МАХАЧКАЛА, 11 фев - РИА Новости. Грубые нарушения санитарных правил выявлены в кафе в селе Дылым Казбековского района Дагестана, едой из которого отравились около 40 человек, работа заведения приостановлена, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике в Telegram-канале. "Приостановлена деятельность пункта общественного питания, на котором произошло заражение. Выявлены грубые нарушения санитарных правил на пищеблоке кафе, в том числе антисанитария, дефицит производственного и технологического оборудования, отсутствие медицинских книжек у персонала", – говорится в сообщении. Кроме того, кафе работало незаконно, без регистрации в налоговом органе. Ранее в администрации Казбековского района сообщили, что причиной массового отравления мог стать майонез собственного приготовления, в состав которого входили сырые яйца и подсолнечное масло. В Роспотребнадзоре подтвердили эту версию, добавив, что майонез был приготовлен с нарушением технологических требований и использовался в составе бургеров. По данным регионального Роспотребнадзора, общее количество пострадавших в очаге составило 35 человек, в том числе 25 детей (ранее в районной администрации сообщали о 41 заболевшем). У всех наблюдается схожая клиника: рвота, боли в животе, жидкий стул, повышение температуры тела до 38 градусов.
https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926680717.html
https://ria.ru/20240208/otravlenie-1926193036.html
казбековский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564972167_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a5e6a6f6595dd9238424996f44704c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казбековский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика дагестан
Происшествия, Казбековский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Дагестан
В Дагестане закрыли кафе после массового отравления людей
В дагестанском селе Дылым закрыли кафе после массового отравления людей
МАХАЧКАЛА, 11 фев - РИА Новости.
Грубые нарушения санитарных правил выявлены в кафе в селе Дылым Казбековского района Дагестана, едой из которого отравились около 40 человек, работа заведения приостановлена, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике в Telegram-канале
.
"Приостановлена деятельность пункта общественного питания, на котором произошло заражение. Выявлены грубые нарушения санитарных правил на пищеблоке кафе, в том числе антисанитария, дефицит производственного и технологического оборудования, отсутствие медицинских книжек у персонала", – говорится в сообщении.
В Приморье завели дело после массового отравления едой посетителей кафе
Кроме того, кафе работало незаконно, без регистрации в налоговом органе.
Ранее в администрации Казбековского района сообщили, что причиной массового отравления мог стать майонез собственного приготовления, в состав которого входили сырые яйца и подсолнечное масло. В Роспотребнадзоре подтвердили эту версию, добавив, что майонез был приготовлен с нарушением технологических требований и использовался в составе бургеров.
По данным регионального Роспотребнадзора, общее количество пострадавших в очаге составило 35 человек, в том числе 25 детей (ранее в районной администрации сообщали о 41 заболевшем). У всех наблюдается схожая клиника: рвота, боли в животе, жидкий стул, повышение температуры тела до 38 градусов.
В Ессентуках на экскурсии отравились 23 ребенка из Ивановской области