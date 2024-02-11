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В Москве воспитанников школы-интерната госпитализировали с отравлением - РИА Новости, 11.02.2024
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10:20 11.02.2024 (обновлено: 10:36 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926664920.html
В Москве воспитанников школы-интерната госпитализировали с отравлением
В Москве воспитанников школы-интерната госпитализировали с отравлением - РИА Новости, 11.02.2024
В Москве воспитанников школы-интерната госпитализировали с отравлением
Пять воспитанников школы-интерната имени Колмогорова госпитализированы из-за кишечной инфекции, еще 12 с симптомами находятся под наблюдением врачей, проводятся РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T10:20
2024-02-11T10:36
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пять воспитанников школы-интерната имени Колмогорова госпитализированы из-за кишечной инфекции, еще 12 с симптомами находятся под наблюдением врачей, проводятся противоэпидемические мероприятия, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Москве."Специалисты Управления Роспотребнадзора по городу Москве и ФБУЗ по городу Москве незамедлительно выехали для эпидрасследования по факту острой кишечной инфекции среди воспитанников школы - интерната СУНЦ МГУ имени А. Н. Колмогорова. В настоящее время госпитализированы пять человек, еще 12 с менее выраженными симптомами изолированы, находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.Специалисты Роспотребнадзора проводят необходимые противоэпидемические мероприятия. Выдано предписание о приостановлении работы пищеблока, уточнили в ведомстве. Всех проживающих в интернате детей осмотрят медработники, добавили в управлении.
https://ria.ru/20231129/otravleniya-1912575210.html
москва
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве воспитанников школы-интерната госпитализировали с отравлением

В Москве 5 воспитанников школы-интерната госпитализировали с кишечной инфекцией

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пять воспитанников школы-интерната имени Колмогорова госпитализированы из-за кишечной инфекции, еще 12 с симптомами находятся под наблюдением врачей, проводятся противоэпидемические мероприятия, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Москве.
«
"Специалисты Управления Роспотребнадзора по городу Москве и ФБУЗ по городу Москве незамедлительно выехали для эпидрасследования по факту острой кишечной инфекции среди воспитанников школы - интерната СУНЦ МГУ имени А. Н. Колмогорова. В настоящее время госпитализированы пять человек, еще 12 с менее выраженными симптомами изолированы, находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
Специалисты Роспотребнадзора проводят необходимые противоэпидемические мероприятия. Выдано предписание о приостановлении работы пищеблока, уточнили в ведомстве. Всех проживающих в интернате детей осмотрят медработники, добавили в управлении.
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ПроисшествияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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