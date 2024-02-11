https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926664920.html

В Москве воспитанников школы-интерната госпитализировали с отравлением

В Москве воспитанников школы-интерната госпитализировали с отравлением - РИА Новости, 11.02.2024

В Москве воспитанников школы-интерната госпитализировали с отравлением

Пять воспитанников школы-интерната имени Колмогорова госпитализированы из-за кишечной инфекции, еще 12 с симптомами находятся под наблюдением врачей, проводятся РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T10:20

2024-02-11T10:20

2024-02-11T10:36

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пять воспитанников школы-интерната имени Колмогорова госпитализированы из-за кишечной инфекции, еще 12 с симптомами находятся под наблюдением врачей, проводятся противоэпидемические мероприятия, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Москве."Специалисты Управления Роспотребнадзора по городу Москве и ФБУЗ по городу Москве незамедлительно выехали для эпидрасследования по факту острой кишечной инфекции среди воспитанников школы - интерната СУНЦ МГУ имени А. Н. Колмогорова. В настоящее время госпитализированы пять человек, еще 12 с менее выраженными симптомами изолированы, находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.Специалисты Роспотребнадзора проводят необходимые противоэпидемические мероприятия. Выдано предписание о приостановлении работы пищеблока, уточнили в ведомстве. Всех проживающих в интернате детей осмотрят медработники, добавили в управлении.

https://ria.ru/20231129/otravleniya-1912575210.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)