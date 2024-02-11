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Медики рассказали о состоянии отравившихся едой жителей Дальнереченска - РИА Новости, 11.02.2024
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08:27 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926652486.html
Медики рассказали о состоянии отравившихся едой жителей Дальнереченска
Медики рассказали о состоянии отравившихся едой жителей Дальнереченска - РИА Новости, 11.02.2024
Медики рассказали о состоянии отравившихся едой жителей Дальнереченска
Среди попавших в больницу жителей приморского Дальнереченска не зафиксировано тяжелых случаев отравления, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T08:27
2024-02-11T08:27
происшествия
приморский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев - РИА Новости. Среди попавших в больницу жителей приморского Дальнереченска не зафиксировано тяжелых случаев отравления, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что с признаками отравления в Дальнереченске был госпитализирован 21 человек."Тяжелых форм среди обратившихся нет, всем оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства, не уточнив число госпитализированных и то, есть ли среди них дети.Прокуратура Приморья ранее в воскресенье информировала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. По данным надзорного ведомства, жители отравились едой с 5 по 10 февраля. Организована проверка, материалы направлены в орган предварительного расследования для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), оповещено управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, установление обстоятельств произошедшего поставлено на контроль.
https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html
приморский край
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происшествия, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Приморский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Медики рассказали о состоянии отравившихся едой жителей Дальнереченска

Минздрав Приморья: среди госпитализированных с отравлением нет тяжелых случаев

© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Врач проверяет капельницу. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев - РИА Новости. Среди попавших в больницу жителей приморского Дальнереченска не зафиксировано тяжелых случаев отравления, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что с признаками отравления в Дальнереченске был госпитализирован 21 человек.
«
"Тяжелых форм среди обратившихся нет, всем оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства, не уточнив число госпитализированных и то, есть ли среди них дети.
Прокуратура Приморья ранее в воскресенье информировала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. По данным надзорного ведомства, жители отравились едой с 5 по 10 февраля. Организована проверка, материалы направлены в орган предварительного расследования для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), оповещено управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, установление обстоятельств произошедшего поставлено на контроль.
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ПроисшествияПриморский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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