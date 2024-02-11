https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926652486.html

Медики рассказали о состоянии отравившихся едой жителей Дальнереченска

Медики рассказали о состоянии отравившихся едой жителей Дальнереченска - РИА Новости, 11.02.2024

Медики рассказали о состоянии отравившихся едой жителей Дальнереченска

Среди попавших в больницу жителей приморского Дальнереченска не зафиксировано тяжелых случаев отравления, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T08:27

2024-02-11T08:27

2024-02-11T08:27

происшествия

приморский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев - РИА Новости. Среди попавших в больницу жителей приморского Дальнереченска не зафиксировано тяжелых случаев отравления, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что с признаками отравления в Дальнереченске был госпитализирован 21 человек."Тяжелых форм среди обратившихся нет, всем оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства, не уточнив число госпитализированных и то, есть ли среди них дети.Прокуратура Приморья ранее в воскресенье информировала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. По данным надзорного ведомства, жители отравились едой с 5 по 10 февраля. Организована проверка, материалы направлены в орган предварительного расследования для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), оповещено управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, установление обстоятельств произошедшего поставлено на контроль.

https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html

приморский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)