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В Приморье 22 человека отравились едой в кафе - РИА Новости, 11.02.2024
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04:57 11.02.2024 (обновлено: 05:21 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926647118.html
В Приморье 22 человека отравились едой в кафе
В Приморье 22 человека отравились едой в кафе - РИА Новости, 11.02.2024
В Приморье 22 человека отравились едой в кафе
Двадцать два человека обратились в больницу с признаками острого отравления в приморском Дальнереченске за пять дней, проводится проверка, сообщает прокуратура... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T04:57
2024-02-11T05:21
происшествия
дальнереченск
россия
приморский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. Двадцать два человека обратились в больницу с признаками острого отравления в приморском Дальнереченске за пять дней, проводится проверка, сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале. "В Дальнереченскую центральную городскую больницу обратились 22 местных жителя с признаками острого отравления. Предварительным опросом установлено, что возможной причиной могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общепита", — говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, жители отравились едой с 5 по 10 февраля."Сейчас 21 человек находится в больнице", — сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, не уточнив состояние госпитализированных.Дальнереченская межрайонная прокуратура организовала проверку, материалы направлены в орган предварительного расследования для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), оповещено управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, установление обстоятельств произошедшего поставлено на контроль, информирует надзорное ведомство.
https://ria.ru/20240210/otravlenie-1926564412.html
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происшествия, дальнереченск, россия, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Дальнереченск, Россия, Приморский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Приморье 22 человека отравились едой в кафе

Прокуратура: в кафе в Приморье 22 человека отравились едой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. Двадцать два человека обратились в больницу с признаками острого отравления в приморском Дальнереченске за пять дней, проводится проверка, сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале.
"В Дальнереченскую центральную городскую больницу обратились 22 местных жителя с признаками острого отравления. Предварительным опросом установлено, что возможной причиной могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общепита", — говорится в сообщении.
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По данным надзорного ведомства, жители отравились едой с 5 по 10 февраля.
"Сейчас 21 человек находится в больнице", — сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, не уточнив состояние госпитализированных.
Дальнереченская межрайонная прокуратура организовала проверку, материалы направлены в орган предварительного расследования для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), оповещено управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, установление обстоятельств произошедшего поставлено на контроль, информирует надзорное ведомство.
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ПроисшествияДальнереченскРоссияПриморский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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