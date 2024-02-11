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Сестру президента Аргентины назвали его женой

Сестру президента Аргентины назвали его женой - РИА Новости, 11.02.2024

Сестру президента Аргентины назвали его женой

Диктор, отвечавший за перевод на испанский язык для портала Vatican News, во время канонизации первой аргентинской святой Мамы Антулы представил сестру... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T21:08

2024-02-11T21:08

2024-02-11T21:08

в мире

аргентина

ватикан

хавьер милей

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Диктор, отвечавший за перевод на испанский язык для портала Vatican News, во время канонизации первой аргентинской святой Мамы Антулы представил сестру президента Аргентины Хавьера Милея Карину его женой, пишет газета Clarin. "Мы сообщаем вам, что президент Аргентинской Республики Хавьер Милей вместе со своей супругой <...> Кариной Милей принимает участие в мессе", — приводит издание слова диктора. По данным издания, ошибка получила широкую огласку и стала трендом в социальных сетях. Президент Аргентины не женат, но у него есть девушка. Однако, в рабочие поездки Милей предпочитает ездить со своей сестрой Кариной - главой его секретариата и правой рукой. Карина - самое доверенное лицо Милея. Он отмечал, что без нее никогда бы не смог стать президентом. Во время избирательной кампании Милей не так много говорил о своей сестре, но всегда со слезами на глазах. В воскресенье в Ватикане была канонизирована первая аргентинская святая Мама Антула. На церемонии присутствовали папа Римский и Милей, прибывший с визитом на Апеннины.

https://ria.ru/20231224/idiokratiya-1917674362.html

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в мире, аргентина, ватикан, хавьер милей