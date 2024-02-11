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Сестру президента Аргентины назвали его женой - РИА Новости, 11.02.2024
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21:08 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/oshibka-1926739326.html
Сестру президента Аргентины назвали его женой
Сестру президента Аргентины назвали его женой - РИА Новости, 11.02.2024
Сестру президента Аргентины назвали его женой
Диктор, отвечавший за перевод на испанский язык для портала Vatican News, во время канонизации первой аргентинской святой Мамы Антулы представил сестру... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T21:08
2024-02-11T21:08
в мире
аргентина
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Диктор, отвечавший за перевод на испанский язык для портала Vatican News, во время канонизации первой аргентинской святой Мамы Антулы представил сестру президента Аргентины Хавьера Милея Карину его женой, пишет газета Clarin. "Мы сообщаем вам, что президент Аргентинской Республики Хавьер Милей вместе со своей супругой &lt;...&gt; Кариной Милей принимает участие в мессе", — приводит издание слова диктора. По данным издания, ошибка получила широкую огласку и стала трендом в социальных сетях. Президент Аргентины не женат, но у него есть девушка. Однако, в рабочие поездки Милей предпочитает ездить со своей сестрой Кариной - главой его секретариата и правой рукой. Карина - самое доверенное лицо Милея. Он отмечал, что без нее никогда бы не смог стать президентом. Во время избирательной кампании Милей не так много говорил о своей сестре, но всегда со слезами на глазах. В воскресенье в Ватикане была канонизирована первая аргентинская святая Мама Антула. На церемонии присутствовали папа Римский и Милей, прибывший с визитом на Апеннины.
https://ria.ru/20231224/idiokratiya-1917674362.html
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в мире, аргентина, ватикан, хавьер милей
В мире, Аргентина, Ватикан, Хавьер Милей
Сестру президента Аргентины назвали его женой

Диктор назвал сестру президента Аргентины Милея Карину его женой

© AP Photo / Natacha PisarenkoИзбранный президент Аргентины Хавьер Милей
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Диктор, отвечавший за перевод на испанский язык для портала Vatican News, во время канонизации первой аргентинской святой Мамы Антулы представил сестру президента Аргентины Хавьера Милея Карину его женой, пишет газета Clarin.
«
"Мы сообщаем вам, что президент Аргентинской Республики Хавьер Милей вместе со своей супругой <...> Кариной Милей принимает участие в мессе", — приводит издание слова диктора.
По данным издания, ошибка получила широкую огласку и стала трендом в социальных сетях.
Президент Аргентины не женат, но у него есть девушка. Однако, в рабочие поездки Милей предпочитает ездить со своей сестрой Кариной - главой его секретариата и правой рукой. Карина - самое доверенное лицо Милея. Он отмечал, что без нее никогда бы не смог стать президентом. Во время избирательной кампании Милей не так много говорил о своей сестре, но всегда со слезами на глазах.
В воскресенье в Ватикане была канонизирована первая аргентинская святая Мама Антула. На церемонии присутствовали папа Римский и Милей, прибывший с визитом на Апеннины.
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В миреАргентинаВатиканХавьер Милей
 
 
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