https://ria.ru/20240211/orban-1926679971.html

Орбан предрек Украине неожиданное будущее

Орбан предрек Украине неожиданное будущее - РИА Новости, 11.02.2024

Орбан предрек Украине неожиданное будущее

Украина должна стать буферной зоной между Россией и Западом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T12:32

2024-02-11T12:32

2024-02-11T12:32

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украина должна стать буферной зоной между Россией и Западом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем на страницах газеты Die Presse. "Украина находится там, где она есть на карте. Лучшей перспективой для нее было бы создание буферной зоны между Россией и Западом", — сказал он. Орбан добавил, если Украина не согласится с таким вариантом, то потеряет страну. Ранее Орбан заявил, что в конфликте время работает на Россию, расклад сил не изменится в пользу Киева. В середине января президент России Владимир Путин отметил, что контрнаступление ВСУ провалилось, если так будет продолжаться, государственность Украины окажется под вопросом

https://ria.ru/20240211/orban-1926678511.html

https://ria.ru/20240211/ukraina-1926674104.html

украина

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в мире, виктор орбан, украина, вооруженные силы украины, венгрия, россия