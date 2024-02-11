Рейтинг@Mail.ru
Орбан предрек Украине неожиданное будущее - РИА Новости, 11.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/orban-1926679971.html
Орбан предрек Украине неожиданное будущее
Орбан предрек Украине неожиданное будущее - РИА Новости, 11.02.2024
Орбан предрек Украине неожиданное будущее
Украина должна стать буферной зоной между Россией и Западом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T12:32
2024-02-11T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
виктор орбан
украина
вооруженные силы украины
венгрия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_66:172:1733:1110_1920x0_80_0_0_fd04d87e4e7a3f259fd14f00b6e7825e.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украина должна стать буферной зоной между Россией и Западом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем на страницах газеты Die Presse. "Украина находится там, где она есть на карте. Лучшей перспективой для нее было бы создание буферной зоны между Россией и Западом", — сказал он. Орбан добавил, если Украина не согласится с таким вариантом, то потеряет страну. Ранее Орбан заявил, что в конфликте время работает на Россию, расклад сил не изменится в пользу Киева. В середине января президент России Владимир Путин отметил, что контрнаступление ВСУ провалилось, если так будет продолжаться, государственность Украины окажется под вопросом
https://ria.ru/20240211/orban-1926678511.html
https://ria.ru/20240211/ukraina-1926674104.html
украина
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_205:91:1702:1214_1920x0_80_0_0_185b19de53c35cc51ccac5f20edccdf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктор орбан, украина, вооруженные силы украины, венгрия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виктор Орбан, Украина, Вооруженные силы Украины, Венгрия, Россия
Орбан предрек Украине неожиданное будущее

Орбан: Украина станет буфером между РФ и Западом или исчезнет

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украина должна стать буферной зоной между Россией и Западом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем на страницах газеты Die Presse.

"Украина находится там, где она есть на карте. Лучшей перспективой для нее было бы создание буферной зоны между Россией и Западом", — сказал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Не можем. Орбан выступил с шокирующим заявлением о России
Вчера, 12:16
Орбан добавил, если Украина не согласится с таким вариантом, то потеряет страну.

Ранее Орбан заявил, что в конфликте время работает на Россию, расклад сил не изменится в пользу Киева.

В середине января президент России Владимир Путин отметил, что контрнаступление ВСУ провалилось, если так будет продолжаться, государственность Украины окажется под вопросом
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
В США раскрыли, какую главную задачу Зеленский поставил Сырскому
Вчера, 11:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиктор ОрбанУкраинаВооруженные силы УкраиныВенгрияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала