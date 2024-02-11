Орбан предрек Украине неожиданное будущее
Орбан: Украина станет буфером между РФ и Западом или исчезнет
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украина должна стать буферной зоной между Россией и Западом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем на страницах газеты Die Presse.
"Украина находится там, где она есть на карте. Лучшей перспективой для нее было бы создание буферной зоны между Россией и Западом", — сказал он.
"Украина находится там, где она есть на карте. Лучшей перспективой для нее было бы создание буферной зоны между Россией и Западом", — сказал он.
Орбан добавил, если Украина не согласится с таким вариантом, то потеряет страну.
Ранее Орбан заявил, что в конфликте время работает на Россию, расклад сил не изменится в пользу Киева.
В середине января президент России Владимир Путин отметил, что контрнаступление ВСУ провалилось, если так будет продолжаться, государственность Украины окажется под вопросом
Ранее Орбан заявил, что в конфликте время работает на Россию, расклад сил не изменится в пользу Киева.
В середине января президент России Владимир Путин отметил, что контрнаступление ВСУ провалилось, если так будет продолжаться, государственность Украины окажется под вопросом