https://ria.ru/20240211/orban-1926678511.html
Не можем. Орбан выступил с шокирующим заявлением о России
Не можем. Орбан выступил с шокирующим заявлением о России - РИА Новости, 11.02.2024
Не можем. Орбан выступил с шокирующим заявлением о России
Евросоюз не может дать Украине достаточно средств для победы над Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T12:16
2024-02-11T12:16
2024-02-11T14:36
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Евросоюз не может дать Украине достаточно средств для победы над Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем на страницах газеты Die Presse.Шюссель, в частности, говорил, что Украина проиграет, если ЕС не предоставит необходимого оружия, денег и не обеспечит логистику. "Мы не в состоянии этого сделать. Деньги — это действительно проблема. Люди в Европе недовольны тем, что их правительства все больше помогают Украине финансово. Мы не можем позволить себе предоставить ей финансовые ресурсы, которые обеспечили бы ей военную победу", — ответил Орбан. Кроме того, он не исключил, что Киев может потерять еще больше территории и проиграть в конфликте. Первого февраля 27 лидеров Евросоюза договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро. Венгрия, которая ранее блокировала большинство решений по Украине, все же согласилась на этот шаг. По словам Орбана, эти деньги пойдут не на закупку оружия для ВСУ, а на поддержку украинской экономики.
https://ria.ru/20240211/ukraina-1926674104.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Виктор Орбан, Евросоюз
Не можем. Орбан выступил с шокирующим заявлением о России
Орбан: Евросоюз не способен дать Украине достаточно денег для победы в конфликте
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
Евросоюз не может дать Украине достаточно средств для победы над Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем на страницах газеты Die Presse
.
Шюссель, в частности, говорил, что Украина проиграет, если ЕС не предоставит необходимого оружия, денег и не обеспечит логистику.
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"Мы не в состоянии этого сделать. Деньги — это действительно проблема. Люди в Европе недовольны тем, что их правительства все больше помогают Украине финансово. Мы не можем позволить себе предоставить ей финансовые ресурсы, которые обеспечили бы ей военную победу", — ответил Орбан.
Кроме того, он не исключил, что Киев может потерять еще больше территории и проиграть в конфликте.
Первого февраля 27 лидеров Евросоюза договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро. Венгрия, которая ранее блокировала большинство решений по Украине, все же согласилась на этот шаг. По словам Орбана, эти деньги пойдут не на закупку оружия для ВСУ, а на поддержку украинской экономики.
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