Рейтинг@Mail.ru
Не можем. Орбан выступил с шокирующим заявлением о России - РИА Новости, 11.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 11.02.2024 (обновлено: 14:36 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/orban-1926678511.html
Не можем. Орбан выступил с шокирующим заявлением о России
Не можем. Орбан выступил с шокирующим заявлением о России - РИА Новости, 11.02.2024
Не можем. Орбан выступил с шокирующим заявлением о России
Евросоюз не может дать Украине достаточно средств для победы над Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T12:16
2024-02-11T14:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_8a6c3f667624f1a48127b2429156ce1a.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Евросоюз не может дать Украине достаточно средств для победы над Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем на страницах газеты Die Presse.Шюссель, в частности, говорил, что Украина проиграет, если ЕС не предоставит необходимого оружия, денег и не обеспечит логистику. "Мы не в состоянии этого сделать. Деньги — это действительно проблема. Люди в Европе недовольны тем, что их правительства все больше помогают Украине финансово. Мы не можем позволить себе предоставить ей финансовые ресурсы, которые обеспечили бы ей военную победу", — ответил Орбан. Кроме того, он не исключил, что Киев может потерять еще больше территории и проиграть в конфликте. Первого февраля 27 лидеров Евросоюза договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро. Венгрия, которая ранее блокировала большинство решений по Украине, все же согласилась на этот шаг. По словам Орбана, эти деньги пойдут не на закупку оружия для ВСУ, а на поддержку украинской экономики.
https://ria.ru/20240211/ukraina-1926674104.html
https://ria.ru/20240211/rossiya-1926668922.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7e0c8b16556212824f772a9ba6a4364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, виктор орбан, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Виктор Орбан, Евросоюз
Не можем. Орбан выступил с шокирующим заявлением о России

Орбан: Евросоюз не способен дать Украине достаточно денег для победы в конфликте

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Евросоюз не может дать Украине достаточно средств для победы над Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем на страницах газеты Die Presse.

Шюссель, в частности, говорил, что Украина проиграет, если ЕС не предоставит необходимого оружия, денег и не обеспечит логистику.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
В США раскрыли, какую главную задачу Зеленский поставил Сырскому
Вчера, 11:41
"Мы не в состоянии этого сделать. Деньги — это действительно проблема. Люди в Европе недовольны тем, что их правительства все больше помогают Украине финансово. Мы не можем позволить себе предоставить ей финансовые ресурсы, которые обеспечили бы ей военную победу", — ответил Орбан.
Кроме того, он не исключил, что Киев может потерять еще больше территории и проиграть в конфликте.
Первого февраля 27 лидеров Евросоюза договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро. Венгрия, которая ранее блокировала большинство решений по Украине, все же согласилась на этот шаг. По словам Орбана, эти деньги пойдут не на закупку оружия для ВСУ, а на поддержку украинской экономики.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Срочно. Действия России на Украине вызвали панику в НАТО
Вчера, 11:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала