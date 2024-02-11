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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 11.02.2024
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска в 22.50 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T23:03
2024-02-11T23:03
2024-02-11T23:05
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска в 22.50 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Представительство также сообщило, что в 22.30 по 22.40 по Никитскому району Горловки было выпущено 11 снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке