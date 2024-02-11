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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.02.2024
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 21.40 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T21:54
2024-02-11T21:54
2024-02-11T21:54
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска в 21.40 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.40 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Представительство также сообщило, что в 20.40 по Куйбышевскому району Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
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донецк, куйбышевский район, сцкк, нато, сша, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, СЦКК, НАТО, США, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Донецку