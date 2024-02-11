https://ria.ru/20240211/obstrel-1926673074.html

Украинские войска нанесли удар по подстанции в Каховке

Украинские войска нанесли удар по подстанции в Каховке - РИА Новости, 11.02.2024

Украинские войска нанесли удар по подстанции в Каховке

Украинские войска нанесли удар по подстанции в городе Каховка Херсонской области, без света остались около 8 тысяч абонентов, сообщил глава региона Владимир... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T11:35

2024-02-11T11:35

2024-02-11T11:35

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

каховка

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по подстанции в городе Каховка Херсонской области, без света остались около 8 тысяч абонентов, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Вчера поздно вечером вооруженные формирования киевского режима обстреляли трансформаторную подстанцию в городе Каховка. Из-за повреждения подстанции отключено электроснабжение потребителей в Каховском муниципальном и Новокаховском городском округе. Без света остались 7,9 тысячи абонентов", - сообщил Сальдо. По его словам, вследствие продолжавшегося обстрела аварийно-восстановительные работы начаты сегодня утром. "Повреждения значительные. О времени окончания ремонта будет сообщено дополнительно", - подчеркнул губернатор. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240211/obstrel-1926662668.html

https://ria.ru/20240131/vsu-1924661798.html

херсонская область

каховка

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херсонская область , владимир сальдо, каховка, происшествия