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Украинские войска нанесли удар по подстанции в Каховке - РИА Новости, 11.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:35 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/obstrel-1926673074.html
Украинские войска нанесли удар по подстанции в Каховке
Украинские войска нанесли удар по подстанции в Каховке - РИА Новости, 11.02.2024
Украинские войска нанесли удар по подстанции в Каховке
Украинские войска нанесли удар по подстанции в городе Каховка Херсонской области, без света остались около 8 тысяч абонентов, сообщил глава региона Владимир... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T11:35
2024-02-11T11:35
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
каховка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по подстанции в городе Каховка Херсонской области, без света остались около 8 тысяч абонентов, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Вчера поздно вечером вооруженные формирования киевского режима обстреляли трансформаторную подстанцию в городе Каховка. Из-за повреждения подстанции отключено электроснабжение потребителей в Каховском муниципальном и Новокаховском городском округе. Без света остались 7,9 тысячи абонентов", - сообщил Сальдо. По его словам, вследствие продолжавшегося обстрела аварийно-восстановительные работы начаты сегодня утром. "Повреждения значительные. О времени окончания ремонта будет сообщено дополнительно", - подчеркнул губернатор. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240211/obstrel-1926662668.html
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херсонская область
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херсонская область , владимир сальдо, каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Каховка, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по подстанции в Каховке

Сальдо: ВСУ нанесли удар по подстанции в Каховке Херсонской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по подстанции в городе Каховка Херсонской области, без света остались около 8 тысяч абонентов, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Вчера поздно вечером вооруженные формирования киевского режима обстреляли трансформаторную подстанцию в городе Каховка. Из-за повреждения подстанции отключено электроснабжение потребителей в Каховском муниципальном и Новокаховском городском округе. Без света остались 7,9 тысячи абонентов", - сообщил Сальдо.
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Источник: ВСУ нанесли за сутки почти 30 ударов по Херсонской области
Вчера, 10:05
По его словам, вследствие продолжавшегося обстрела аварийно-восстановительные работы начаты сегодня утром.
"Повреждения значительные. О времени окончания ремонта будет сообщено дополнительно", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоКаховкаПроисшествия
 
 
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