https://ria.ru/20240211/obstrel-1926671199.html
ВСУ обстреляли Белгородскую область не менее 20 раз за сутки
ВСУ обстреляли Белгородскую область не менее 20 раз за сутки - РИА Новости, 11.02.2024
ВСУ обстреляли Белгородскую область не менее 20 раз за сутки
Украинские военные за последние сутки обстреляли четыре приграничных района Белгородской области не менее 20 раз, трое мирных жителей пострадали, сообщил... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T11:15
2024-02-11T11:15
2024-02-11T11:15
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Украинские военные за последние сутки обстреляли четыре приграничных района Белгородской области не менее 20 раз, трое мирных жителей пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В воскресенье в своем Telegram-канале Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 10 февраля. Общее количество выпущенных по районам снарядов из артиллерии составило 15. Кроме того, не менее пяти украинских дронов-камикадзе атаковали регион. Больше всего обстрелу подвергся Белгородский район. Согласно данным статистики, последние дни число обстрелов находится на низком уровне. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 11 артиллерийских снарядов, также противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе", - написал Гладков. По словам главы области, в Волоконовском районе в селе Тишанка и на окраине хутора Старый атаковали двумя дронами-камикадзе. В Грайворонском округе на окраине хутора Понуры установлен прилет одного 120-мм снаряда. Пострадали трое рабочих, сейчас они находятся в городской больнице №2 города Белгорода, уточнил губернатор. "В Краснояружском районе по окраине хутора Архипов выпущено 3 артиллерийских снаряда", - подчеркнул Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240210/obstrel-1926567263.html
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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Происшествия
ВСУ обстреляли Белгородскую область не менее 20 раз за сутки
Гладков: ВСУ выпустили за сутки 15 снарядов по территории Белгородской области