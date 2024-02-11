https://ria.ru/20240211/obmen-1926752940.html

На Украине предложили обменять останки Столыпина на военнопленных в России

На Украине предложили обменять останки Столыпина на военнопленных в России - РИА Новости, 12.02.2024

На Украине предложили обменять останки Столыпина на военнопленных в России

Директор украинского национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко предложил обменять останки российского государственного деятеля Петра... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-11T23:55

2024-02-11T23:55

2024-02-12T00:37

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петр столыпин

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Директор украинского национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко предложил обменять останки российского государственного деятеля Петра Столыпина, которые захоронены на территории Киево-Печерской лавры, на находящихся на территории России украинских военных. "Одна из идей, например, внести его (останки Столыпина – ред.) в обменный фонд. Как бы это ни звучало. У нас есть... наши украинские известные деятели, которые находятся в пределах России. Этот процесс можно начинать", - сказал Остапенко в интервью телеканалу "ТСН".

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

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россия, украина, петр столыпин, в мире