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На Украине предложили обменять останки Столыпина на военнопленных в России
На Украине предложили обменять останки Столыпина на военнопленных в России - РИА Новости, 12.02.2024
На Украине предложили обменять останки Столыпина на военнопленных в России
Директор украинского национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко предложил обменять останки российского государственного деятеля Петра... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-11T23:55
2024-02-11T23:55
2024-02-12T00:37
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Директор украинского национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко предложил обменять останки российского государственного деятеля Петра Столыпина, которые захоронены на территории Киево-Печерской лавры, на находящихся на территории России украинских военных. "Одна из идей, например, внести его (останки Столыпина – ред.) в обменный фонд. Как бы это ни звучало. У нас есть... наши украинские известные деятели, которые находятся в пределах России. Этот процесс можно начинать", - сказал Остапенко в интервью телеканалу "ТСН".
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россия, украина, петр столыпин, в мире
Россия, Украина, Петр Столыпин, В мире
На Украине предложили обменять останки Столыпина на военнопленных в России
Остапенко предложил включить останки Столыпина в обменный фонд с Россией
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Директор украинского национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко предложил обменять останки российского государственного деятеля Петра Столыпина, которые захоронены на территории Киево-Печерской лавры, на находящихся на территории России украинских военных.
"Одна из идей, например, внести его (останки Столыпина – ред.) в обменный фонд. Как бы это ни звучало. У нас есть... наши украинские известные деятели, которые находятся в пределах России. Этот процесс можно начинать", - сказал Остапенко в интервью телеканалу "ТСН".
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