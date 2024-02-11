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На Украине предложили обменять останки Столыпина на военнопленных в России - РИА Новости, 12.02.2024
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23:55 11.02.2024 (обновлено: 00:37 12.02.2024)
https://ria.ru/20240211/obmen-1926752940.html
На Украине предложили обменять останки Столыпина на военнопленных в России
На Украине предложили обменять останки Столыпина на военнопленных в России - РИА Новости, 12.02.2024
На Украине предложили обменять останки Столыпина на военнопленных в России
Директор украинского национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко предложил обменять останки российского государственного деятеля Петра... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-11T23:55
2024-02-12T00:37
россия
украина
петр столыпин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Директор украинского национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко предложил обменять останки российского государственного деятеля Петра Столыпина, которые захоронены на территории Киево-Печерской лавры, на находящихся на территории России украинских военных. "Одна из идей, например, внести его (останки Столыпина – ред.) в обменный фонд. Как бы это ни звучало. У нас есть... наши украинские известные деятели, которые находятся в пределах России. Этот процесс можно начинать", - сказал Остапенко в интервью телеканалу "ТСН".
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
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россия, украина, петр столыпин, в мире
Россия, Украина, Петр Столыпин, В мире
На Украине предложили обменять останки Столыпина на военнопленных в России

Остапенко предложил включить останки Столыпина в обменный фонд с Россией

© AP Photo / Felipe DanaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Директор украинского национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко предложил обменять останки российского государственного деятеля Петра Столыпина, которые захоронены на территории Киево-Печерской лавры, на находящихся на территории России украинских военных.
"Одна из идей, например, внести его (останки Столыпина – ред.) в обменный фонд. Как бы это ни звучало. У нас есть... наши украинские известные деятели, которые находятся в пределах России. Этот процесс можно начинать", - сказал Остапенко в интервью телеканалу "ТСН".
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