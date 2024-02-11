https://ria.ru/20240211/oblomki-1926750305.html

Премьер Молдавии заявил, что обломки упавшего на границе БПЛА не опасны

Премьер Молдавии заявил, что обломки упавшего на границе БПЛА не опасны - РИА Новости, 11.02.2024

Премьер Молдавии заявил, что обломки упавшего на границе БПЛА не опасны

Премьер Молдавии Дорин Речан в соцсети X заявил, что обломки беспилотника, обнаруженные на юге страны на границе с Украиной, не представляют угрозы для местных... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T22:56

2024-02-11T22:56

2024-02-11T23:22

в мире

молдавия

украина

дорин речан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926731878_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_48645b32edcbdf25d19dd2beda12f763.jpg

КИШИНЕВ, 11 фев — РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан в соцсети X заявил, что обломки беспилотника, обнаруженные на юге страны на границе с Украиной, не представляют угрозы для местных жителей. Ранее в воскресенье пресс-служба Пограничной полиции Молдавии сообщила, что на юге страны в районе Вулканешты обнаружены обломки беспилотника, который "мог быть сбит украинской системой ПВО". "Сегодня в южной части Молдавии были найдены фрагменты дрона. Проводится расследование. Общественная безопасность обеспечивается властями, и для местных жителей нет никаких рисков", — написал Речан. Министерство обороны Молдавии с февраля 2022 года сообщало о четырех случаях падения обломков ракет или дронов на территории страны. Также в сентябре прошлого года обломки ракеты ПВО С-300 были обнаружены на территории Приднестровья.

https://ria.ru/20240208/uklonisty-1926282741.html

молдавия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, украина, дорин речан