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Премьер Молдавии заявил, что обломки упавшего на границе БПЛА не опасны
Премьер Молдавии заявил, что обломки упавшего на границе БПЛА не опасны - РИА Новости, 11.02.2024
Премьер Молдавии заявил, что обломки упавшего на границе БПЛА не опасны
Премьер Молдавии Дорин Речан в соцсети X заявил, что обломки беспилотника, обнаруженные на юге страны на границе с Украиной, не представляют угрозы для местных... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T22:56
2024-02-11T22:56
2024-02-11T23:22
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дорин речан
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КИШИНЕВ, 11 фев — РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан в соцсети X заявил, что обломки беспилотника, обнаруженные на юге страны на границе с Украиной, не представляют угрозы для местных жителей. Ранее в воскресенье пресс-служба Пограничной полиции Молдавии сообщила, что на юге страны в районе Вулканешты обнаружены обломки беспилотника, который "мог быть сбит украинской системой ПВО". "Сегодня в южной части Молдавии были найдены фрагменты дрона. Проводится расследование. Общественная безопасность обеспечивается властями, и для местных жителей нет никаких рисков", — написал Речан. Министерство обороны Молдавии с февраля 2022 года сообщало о четырех случаях падения обломков ракет или дронов на территории страны. Также в сентябре прошлого года обломки ракеты ПВО С-300 были обнаружены на территории Приднестровья.
https://ria.ru/20240208/uklonisty-1926282741.html
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в мире, молдавия, украина, дорин речан
В мире, Молдавия, Украина, Дорин Речан
Премьер Молдавии заявил, что обломки упавшего на границе БПЛА не опасны
Речан заявил, что найденные в Молдавии обломки БПЛА не представляют угрозы