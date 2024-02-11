Рейтинг@Mail.ru
Премьер Молдавии заявил, что обломки упавшего на границе БПЛА не опасны - РИА Новости, 11.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 11.02.2024 (обновлено: 23:22 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/oblomki-1926750305.html
Премьер Молдавии заявил, что обломки упавшего на границе БПЛА не опасны
Премьер Молдавии заявил, что обломки упавшего на границе БПЛА не опасны - РИА Новости, 11.02.2024
Премьер Молдавии заявил, что обломки упавшего на границе БПЛА не опасны
Премьер Молдавии Дорин Речан в соцсети X заявил, что обломки беспилотника, обнаруженные на юге страны на границе с Украиной, не представляют угрозы для местных... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T22:56
2024-02-11T23:22
в мире
молдавия
украина
дорин речан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926731878_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_48645b32edcbdf25d19dd2beda12f763.jpg
КИШИНЕВ, 11 фев — РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан в соцсети X заявил, что обломки беспилотника, обнаруженные на юге страны на границе с Украиной, не представляют угрозы для местных жителей. Ранее в воскресенье пресс-служба Пограничной полиции Молдавии сообщила, что на юге страны в районе Вулканешты обнаружены обломки беспилотника, который "мог быть сбит украинской системой ПВО". "Сегодня в южной части Молдавии были найдены фрагменты дрона. Проводится расследование. Общественная безопасность обеспечивается властями, и для местных жителей нет никаких рисков", — написал Речан. Министерство обороны Молдавии с февраля 2022 года сообщало о четырех случаях падения обломков ракет или дронов на территории страны. Также в сентябре прошлого года обломки ракеты ПВО С-300 были обнаружены на территории Приднестровья.
https://ria.ru/20240208/uklonisty-1926282741.html
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926731878_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_e257cc7e9193c887002116b150e8ff21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, дорин речан
В мире, Молдавия, Украина, Дорин Речан
Премьер Молдавии заявил, что обломки упавшего на границе БПЛА не опасны

Речан заявил, что найденные в Молдавии обломки БПЛА не представляют угрозы

© Фото : Poliția de FrontierăОбломки беспилотника у границы с Украиной на юге Молдавии
Обломки беспилотника у границы с Украиной на юге Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© Фото : Poliția de Frontieră
Обломки беспилотника у границы с Украиной на юге Молдавии
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 фев — РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан в соцсети X заявил, что обломки беспилотника, обнаруженные на юге страны на границе с Украиной, не представляют угрозы для местных жителей.
Ранее в воскресенье пресс-служба Пограничной полиции Молдавии сообщила, что на юге страны в районе Вулканешты обнаружены обломки беспилотника, который "мог быть сбит украинской системой ПВО".
"Сегодня в южной части Молдавии были найдены фрагменты дрона. Проводится расследование. Общественная безопасность обеспечивается властями, и для местных жителей нет никаких рисков", — написал Речан.
Министерство обороны Молдавии с февраля 2022 года сообщало о четырех случаях падения обломков ракет или дронов на территории страны. Также в сентябре прошлого года обломки ракеты ПВО С-300 были обнаружены на территории Приднестровья.
Граница Украины - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
В Молдавии задержали пятерых уклонистов с Украины
8 февраля, 23:40
 
В миреМолдавияУкраинаДорин Речан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала