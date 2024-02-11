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На юге Молдавии у границы с Украиной нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 11.02.2024
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19:49 11.02.2024 (обновлено: 23:06 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/oblomki-1926731561.html
На юге Молдавии у границы с Украиной нашли обломки беспилотника
На юге Молдавии у границы с Украиной нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 11.02.2024
На юге Молдавии у границы с Украиной нашли обломки беспилотника
Обломки беспилотника типа Shahed обнаружили на юге Молдавии рядом с границей с Украиной, сообщила пресс-служба пограничной полиции республики в Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T19:49
2024-02-11T23:06
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КИШИНЕВ, 11 фев — РИА Новости. Обломки беспилотника типа Shahed обнаружили на юге Молдавии рядом с границей с Украиной, сообщила пресс-служба пограничной полиции республики в Telegram-канале. "Сегодня, 11 февраля, в районе молдавско-украинской границы, недалеко от населенного пункта Етулия района Вулкэнешты, были обнаружены фрагменты беспилотника типа Shahed. В оперативном порядке информация была передана компетентным органам, а доступ в район падения обломков дрона был ограничен", — говорится в заявлении.По предварительной версии, это может быть "один из БПЛА, сбитых украинской системой ПВО". Как отметили в ведомстве, никакой опасности для населения нет. Премьер республики Дорин Речан также подтвердил в соцсети X, что обнаруженные фрагменты не представляют угрозы для местных жителей.С февраля 2022 года Министерство обороны Молдавии сообщало о четырех случаях падения обломков ракет или дронов на территории страны. Кроме того, в сентябре прошлого года фрагменты от ЗРК С-300 обнаружили на территории Приднестровья. Их нашел один из жителей села Кицканы во время полевых работ.
https://ria.ru/20240208/uklonisty-1926282741.html
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в мире, молдавия, украина, зрк с-300
В мире, Молдавия, Украина, ЗРК С-300
На юге Молдавии у границы с Украиной нашли обломки беспилотника

Погранполиция Молдавии заявила об обнаружении обломков БПЛА у границы с Украиной

© Фото : Poliția de FrontierăОбломки беспилотника у границы с Украиной на юге Молдавии
Обломки беспилотника у границы с Украиной на юге Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© Фото : Poliția de Frontieră
Обломки беспилотника у границы с Украиной на юге Молдавии
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КИШИНЕВ, 11 фев — РИА Новости. Обломки беспилотника типа Shahed обнаружили на юге Молдавии рядом с границей с Украиной, сообщила пресс-служба пограничной полиции республики в Telegram-канале.
"Сегодня, 11 февраля, в районе молдавско-украинской границы, недалеко от населенного пункта Етулия района Вулкэнешты, были обнаружены фрагменты беспилотника типа Shahed. В оперативном порядке информация была передана компетентным органам, а доступ в район падения обломков дрона был ограничен", — говорится в заявлении.
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По предварительной версии, это может быть "один из БПЛА, сбитых украинской системой ПВО".
Как отметили в ведомстве, никакой опасности для населения нет. Премьер республики Дорин Речан также подтвердил в соцсети X, что обнаруженные фрагменты не представляют угрозы для местных жителей.
С февраля 2022 года Министерство обороны Молдавии сообщало о четырех случаях падения обломков ракет или дронов на территории страны. Кроме того, в сентябре прошлого года фрагменты от ЗРК С-300 обнаружили на территории Приднестровья. Их нашел один из жителей села Кицканы во время полевых работ.
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