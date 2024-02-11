https://ria.ru/20240211/oblomki-1926731561.html
На юге Молдавии у границы с Украиной нашли обломки беспилотника
На юге Молдавии у границы с Украиной нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 11.02.2024
На юге Молдавии у границы с Украиной нашли обломки беспилотника
Обломки беспилотника типа Shahed обнаружили на юге Молдавии рядом с границей с Украиной, сообщила пресс-служба пограничной полиции республики в Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T19:49
2024-02-11T19:49
2024-02-11T23:06
в мире
молдавия
украина
зрк с-300
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926731878_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_48645b32edcbdf25d19dd2beda12f763.jpg
КИШИНЕВ, 11 фев — РИА Новости. Обломки беспилотника типа Shahed обнаружили на юге Молдавии рядом с границей с Украиной, сообщила пресс-служба пограничной полиции республики в Telegram-канале. "Сегодня, 11 февраля, в районе молдавско-украинской границы, недалеко от населенного пункта Етулия района Вулкэнешты, были обнаружены фрагменты беспилотника типа Shahed. В оперативном порядке информация была передана компетентным органам, а доступ в район падения обломков дрона был ограничен", — говорится в заявлении.По предварительной версии, это может быть "один из БПЛА, сбитых украинской системой ПВО". Как отметили в ведомстве, никакой опасности для населения нет. Премьер республики Дорин Речан также подтвердил в соцсети X, что обнаруженные фрагменты не представляют угрозы для местных жителей.С февраля 2022 года Министерство обороны Молдавии сообщало о четырех случаях падения обломков ракет или дронов на территории страны. Кроме того, в сентябре прошлого года фрагменты от ЗРК С-300 обнаружили на территории Приднестровья. Их нашел один из жителей села Кицканы во время полевых работ.
https://ria.ru/20240208/uklonisty-1926282741.html
https://ria.ru/20231130/moldavia-1913030960.html
молдавия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926731878_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_e257cc7e9193c887002116b150e8ff21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, украина, зрк с-300
В мире, Молдавия, Украина, ЗРК С-300
На юге Молдавии у границы с Украиной нашли обломки беспилотника
Погранполиция Молдавии заявила об обнаружении обломков БПЛА у границы с Украиной
КИШИНЕВ, 11 фев — РИА Новости.
Обломки беспилотника типа Shahed обнаружили на юге Молдавии рядом с границей с Украиной, сообщила пресс-служба пограничной полиции республики в Telegram-канале
.
"Сегодня, 11 февраля, в районе молдавско-украинской границы, недалеко от населенного пункта Етулия района Вулкэнешты, были обнаружены фрагменты беспилотника типа Shahed. В оперативном порядке информация была передана компетентным органам, а доступ в район падения обломков дрона был ограничен", — говорится в заявлении.
В Молдавии задержали пятерых уклонистов с Украины
По предварительной версии, это может быть "один из БПЛА, сбитых украинской системой ПВО".
Как отметили в ведомстве, никакой опасности для населения нет. Премьер республики Дорин Речан также подтвердил в соцсети X, что обнаруженные фрагменты не представляют угрозы для местных жителей.
С февраля 2022 года Министерство обороны Молдавии сообщало о четырех случаях падения обломков ракет или дронов на территории страны. Кроме того, в сентябре прошлого года фрагменты от ЗРК С-300 обнаружили на территории Приднестровья. Их нашел один из жителей села Кицканы во время полевых работ.
Запад пытается втянуть Молдавию в конфликт на Украине, заявила оппозиция