https://ria.ru/20240211/oblomki-1926731561.html

На юге Молдавии у границы с Украиной нашли обломки беспилотника

На юге Молдавии у границы с Украиной нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 11.02.2024

На юге Молдавии у границы с Украиной нашли обломки беспилотника

Обломки беспилотника типа Shahed обнаружили на юге Молдавии рядом с границей с Украиной, сообщила пресс-служба пограничной полиции республики в Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T19:49

2024-02-11T19:49

2024-02-11T23:06

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КИШИНЕВ, 11 фев — РИА Новости. Обломки беспилотника типа Shahed обнаружили на юге Молдавии рядом с границей с Украиной, сообщила пресс-служба пограничной полиции республики в Telegram-канале. "Сегодня, 11 февраля, в районе молдавско-украинской границы, недалеко от населенного пункта Етулия района Вулкэнешты, были обнаружены фрагменты беспилотника типа Shahed. В оперативном порядке информация была передана компетентным органам, а доступ в район падения обломков дрона был ограничен", — говорится в заявлении.По предварительной версии, это может быть "один из БПЛА, сбитых украинской системой ПВО". Как отметили в ведомстве, никакой опасности для населения нет. Премьер республики Дорин Речан также подтвердил в соцсети X, что обнаруженные фрагменты не представляют угрозы для местных жителей.С февраля 2022 года Министерство обороны Молдавии сообщало о четырех случаях падения обломков ракет или дронов на территории страны. Кроме того, в сентябре прошлого года фрагменты от ЗРК С-300 обнаружили на территории Приднестровья. Их нашел один из жителей села Кицканы во время полевых работ.

https://ria.ru/20240208/uklonisty-1926282741.html

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в мире, молдавия, украина, зрк с-300