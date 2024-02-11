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Военнослужащие группировки "Запад" получили боевые госнаграды на передовой
Военнослужащие группировки "Запад" получили боевые госнаграды на передовой - РИА Новости, 11.02.2024
Военнослужащие группировки "Запад" получили боевые госнаграды на передовой
Военнослужащим 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" были вручены очередные боевые государственные и ведомственные награды в зоне... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T05:05
2024-02-11T05:05
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ЛУГАНСК, 11 фев – РИА Новости. Военнослужащим 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" были вручены очередные боевые государственные и ведомственные награды в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Бойцам подразделений войск связи, артиллерийских, мотострелковых, танковых, медицинских подразделений танковой дивизии 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" были вручены очередные боевые государственные и ведомственные награды", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. Уточняется, что награждение военнослужащих, отличившихся в ходе боевых действий, состоялось на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В оборонном ведомстве отметили, что решением командующего группировки войск "Запад" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач на переднем крае, бойцы получили ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших", "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и "За укрепление боевого содружества". Нескольких военнослужащих удостоили знаками отличия ордена Святого Георгия – Георгиевскими крестами IV степени. Награды бойцам вручил командир танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад". "Командир дивизии лично поблагодарил военнослужащих за успешные действия на Купянском направлении, за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий. Также он пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества, отметил, что все награды действительно заслуженные", - рассказали в МО РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Военнослужащие группировки "Запад" получили боевые госнаграды на передовой
Военнослужащие группировки "Запад" получили государственные награды на передовой
ЛУГАНСК, 11 фев – РИА Новости. Военнослужащим 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" были вручены очередные боевые государственные и ведомственные награды в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"Бойцам подразделений войск связи, артиллерийских, мотострелковых, танковых, медицинских подразделений танковой дивизии 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" были вручены очередные боевые государственные и ведомственные награды", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Уточняется, что награждение военнослужащих, отличившихся в ходе боевых действий, состоялось на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В оборонном ведомстве отметили, что решением командующего группировки войск "Запад" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач на переднем крае, бойцы получили ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших", "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и "За укрепление боевого содружества". Нескольких военнослужащих удостоили знаками отличия ордена Святого Георгия – Георгиевскими крестами IV степени. Награды бойцам вручил командир танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад".
"Командир дивизии лично поблагодарил военнослужащих за успешные действия на Купянском направлении, за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий. Также он пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества, отметил, что все награды действительно заслуженные", - рассказали в МО РФ.
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