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Военнослужащие группировки "Запад" получили боевые госнаграды на передовой - РИА Новости, 11.02.2024
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Военнослужащие группировки "Запад" получили боевые госнаграды на передовой
Военнослужащие группировки "Запад" получили боевые госнаграды на передовой - РИА Новости, 11.02.2024
Военнослужащие группировки "Запад" получили боевые госнаграды на передовой
Военнослужащим 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" были вручены очередные боевые государственные и ведомственные награды в зоне... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T05:05
2024-02-11T05:05
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ЛУГАНСК, 11 фев – РИА Новости. Военнослужащим 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" были вручены очередные боевые государственные и ведомственные награды в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Бойцам подразделений войск связи, артиллерийских, мотострелковых, танковых, медицинских подразделений танковой дивизии 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" были вручены очередные боевые государственные и ведомственные награды", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. Уточняется, что награждение военнослужащих, отличившихся в ходе боевых действий, состоялось на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В оборонном ведомстве отметили, что решением командующего группировки войск "Запад" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач на переднем крае, бойцы получили ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших", "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и "За укрепление боевого содружества". Нескольких военнослужащих удостоили знаками отличия ордена Святого Георгия – Георгиевскими крестами IV степени. Награды бойцам вручил командир танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад". "Командир дивизии лично поблагодарил военнослужащих за успешные действия на Купянском направлении, за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий. Также он пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества, отметил, что все награды действительно заслуженные", - рассказали в МО РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Военнослужащие группировки "Запад" получили боевые госнаграды на передовой

Военнослужащие группировки "Запад" получили государственные награды на передовой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНаграждение бойца
Награждение бойца - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Награждение бойца. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 фев – РИА Новости. Военнослужащим 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" были вручены очередные боевые государственные и ведомственные награды в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Бойцам подразделений войск связи, артиллерийских, мотострелковых, танковых, медицинских подразделений танковой дивизии 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" были вручены очередные боевые государственные и ведомственные награды", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Уточняется, что награждение военнослужащих, отличившихся в ходе боевых действий, состоялось на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В оборонном ведомстве отметили, что решением командующего группировки войск "Запад" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач на переднем крае, бойцы получили ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших", "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и "За укрепление боевого содружества". Нескольких военнослужащих удостоили знаками отличия ордена Святого Георгия – Георгиевскими крестами IV степени. Награды бойцам вручил командир танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад".
"Командир дивизии лично поблагодарил военнослужащих за успешные действия на Купянском направлении, за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий. Также он пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества, отметил, что все награды действительно заслуженные", - рассказали в МО РФ.
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