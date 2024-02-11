https://ria.ru/20240211/naev-1926702508.html
Экс-командующий войсками ВСУ заявил, что узнал об увольнении из СМИ
Экс-командующий войсками ВСУ заявил, что узнал об увольнении из СМИ - РИА Новости, 11.02.2024
Экс-командующий войсками ВСУ заявил, что узнал об увольнении из СМИ
Бывший командующий объединенными силами Украины Сергей Наев заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T15:33
2024-02-11T15:33
2024-02-11T15:33
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Бывший командующий объединенными силами Украины Сергей Наев заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ. Ранее в воскресенье Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Наева с должности командующего объединенными силами. "Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего объединенными силами ВСУ, которую занимал с 2020 года... Большое спасибо всем генералам, офицерам, сержантам и солдатам за самоотверженную службу, за слаженную работу и совместные усилия, за доверие и поддержку", - написал Наев в своем Telegram-канале. Ранее Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного. Сырский до этого занимал пост командующего сухопутными войсками Украины.
https://ria.ru/20240210/zaluzhnyy-1926592479.html
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украина, сергей наев, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Наев, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, В мире
Экс-командующий войсками ВСУ заявил, что узнал об увольнении из СМИ
Наев заявил, что узнал об увольнении с поста командующего войсками ВСУ из СМИ
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
Бывший командующий объединенными силами Украины Сергей Наев заявил
, что узнал о своем увольнении из СМИ.
Ранее в воскресенье Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Наева с должности командующего объединенными силами.
"Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего объединенными силами ВСУ, которую занимал с 2020 года... Большое спасибо всем генералам, офицерам, сержантам и солдатам за самоотверженную службу, за слаженную работу и совместные усилия, за доверие и поддержку", - написал Наев в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного. Сырский до этого занимал пост командующего сухопутными войсками Украины.
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