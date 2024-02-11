https://ria.ru/20240211/naev-1926702508.html

Экс-командующий войсками ВСУ заявил, что узнал об увольнении из СМИ

Экс-командующий войсками ВСУ заявил, что узнал об увольнении из СМИ - РИА Новости, 11.02.2024

Экс-командующий войсками ВСУ заявил, что узнал об увольнении из СМИ

Бывший командующий объединенными силами Украины Сергей Наев заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T15:33

2024-02-11T15:33

2024-02-11T15:33

специальная военная операция на украине

украина

сергей наев

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Бывший командующий объединенными силами Украины Сергей Наев заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ. Ранее в воскресенье Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Наева с должности командующего объединенными силами. "Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего объединенными силами ВСУ, которую занимал с 2020 года... Большое спасибо всем генералам, офицерам, сержантам и солдатам за самоотверженную службу, за слаженную работу и совместные усилия, за доверие и поддержку", - написал Наев в своем Telegram-канале. Ранее Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного. Сырский до этого занимал пост командующего сухопутными войсками Украины.

https://ria.ru/20240210/zaluzhnyy-1926592479.html

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украина, сергей наев, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире