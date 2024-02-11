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В ГД назвали слова Маска о Крыме и новых регионах России посылом Западу

В ГД назвали слова Маска о Крыме и новых регионах России посылом Западу - РИА Новости, 11.02.2024

В ГД назвали слова Маска о Крыме и новых регионах России посылом Западу

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал слова американского предпринимателя Илона Маска о проигрыше США и... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T15:15

2024-02-11T15:15

2024-02-11T15:15

специальная военная операция на украине

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал слова американского предпринимателя Илона Маска о проигрыше США и Европы в конфликте на Украине посылом западным бизнесменам, что вкладывать деньги в отвоевывание Крыма и Донбасса бесполезно. Ранее Маск в соцсети Х согласился с высказыванием о том, что Байдену, Макрону и Шольцу пора признать - Запад уже потерпел поражение в конфликте на Украине, а РФ сохранит контроль над Крымом и новыми регионами. Пользователь, правоту которого признал бизнесмен, также отмечал, что финансовая помощь Украине не изменит ситуации на фронте, а лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще 100 тысяч украинцев. "Заявление Илона Маска, одного из главных финансистов на планете, означает посыл всему крупному бизнесу на Западе - вкладывать деньги в отвоевывание Крыма и Донбасса бесполезно и расточительно", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, в финансовом мире слово Маска значит больше, чем заявления многих западных политиков. "Маск фактически говорит тем, кто хочет вложить деньги в конфликт на Украине, что это будут средства в никуда, они никогда не вернутся и не принесут никакой прибыли, так как Россия никогда не отдаст Крым и новые территории", - подчеркнул депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал с главами четырех субъектов договоры о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20240211/mask-1926694334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, донецкая народная республика, илон маск, дмитрий белик, госдума рф, сша