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Маск одним словом высказался о судьбе Крыма и Донбасса

Маск одним словом высказался о судьбе Крыма и Донбасса - РИА Новости, 11.02.2024

Маск одним словом высказался о судьбе Крыма и Донбасса

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х согласился с высказыванием, что финансовая помощь Украине не изменит патовой ситуации на фронте, а лишь... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T09:34

2024-02-11T09:34

2024-02-11T13:30

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х согласился с высказыванием, что финансовая помощь Украине не изменит патовой ситуации на фронте, а лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще ста тысяч украинцев.Он прокомментировал пост, в котором говорится, что Байдену, Макрону и Шольцу пора признать проигрыш, а Россия оставит за собой Крым и новые территории."Действительно", — написал Маск.Вопрос только в том, сколько детей погибнет, прежде чем это признают, заключил он.Накануне Маск осудил заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность конгресса поддержать Украину будет сродни преступной халатности. По мнению миллиардера, украинскую мясорубку надо было остановить еще год назад.

https://ria.ru/20240209/mask-1926398649.html

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в мире, украина, донбасс, россия, илон маск, джо байден