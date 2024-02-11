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Маск одним словом высказался о судьбе Крыма и Донбасса - РИА Новости, 11.02.2024
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09:34 11.02.2024 (обновлено: 13:30 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/mask-1926659557.html
Маск одним словом высказался о судьбе Крыма и Донбасса
Маск одним словом высказался о судьбе Крыма и Донбасса - РИА Новости, 11.02.2024
Маск одним словом высказался о судьбе Крыма и Донбасса
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х согласился с высказыванием, что финансовая помощь Украине не изменит патовой ситуации на фронте, а лишь... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T09:34
2024-02-11T13:30
в мире
украина
донбасс
россия
илон маск
джо байден
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х согласился с высказыванием, что финансовая помощь Украине не изменит патовой ситуации на фронте, а лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще ста тысяч украинцев.Он прокомментировал пост, в котором говорится, что Байдену, Макрону и Шольцу пора признать проигрыш, а Россия оставит за собой Крым и новые территории."Действительно", — написал Маск.Вопрос только в том, сколько детей погибнет, прежде чем это признают, заключил он.Накануне Маск осудил заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность конгресса поддержать Украину будет сродни преступной халатности. По мнению миллиардера, украинскую мясорубку надо было остановить еще год назад.
https://ria.ru/20240209/mask-1926398649.html
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в мире, украина, донбасс, россия, илон маск, джо байден
В мире, Украина, Донбасс, Россия, Илон Маск, Джо Байден
Маск одним словом высказался о судьбе Крыма и Донбасса

Маск согласился, что Крым и Донбасс останутся российскими

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х согласился с высказыванием, что финансовая помощь Украине не изменит патовой ситуации на фронте, а лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще ста тысяч украинцев.
Он прокомментировал пост, в котором говорится, что Байдену, Макрону и Шольцу пора признать проигрыш, а Россия оставит за собой Крым и новые территории.
"Действительно", — написал Маск.
Вопрос только в том, сколько детей погибнет, прежде чем это признают, заключил он.
Накануне Маск осудил заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность конгресса поддержать Украину будет сродни преступной халатности. По мнению миллиардера, украинскую мясорубку надо было остановить еще год назад.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Глупый шаг. Маск отреагировал на заявление Путина
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В миреУкраинаДонбассРоссияИлон МаскДжо Байден
 
 
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