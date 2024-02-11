Фермеры на юге Молдавии приостановили протесты
Фермеры на юге Молдавии приостановили протесты до 13 февраля
© Sputnik / OsmatescoМолдавские фермеры из ассоциации "Сила фермеров" проводят акцию у границы с Румынией
© Sputnik / Osmatesco
Молдавские фермеры из ассоциации "Сила фермеров" проводят акцию у границы с Румынией. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Фермеры на юге Молдавии решили приостановить протесты до 13 февраля, чтобы встретиться с главой парламента, заявил один из организаторов манифестаций Адриан Истрати.
В южных районах Молдавии Кагуле и Кантемире с 8 февраля начались протесты недовольных фермеров. С 10 февраля к ним стали присоединяться аграрии в других районах. Более 30 тракторов заблокировали в субботу в знак протеста дорогу у пограничного поста Леушены, на молдавско-румынской границе.
"Мы уже третий день протестуем, мирно протестуем. У нас была встреча с председателем района Кахул Павлом Гроза и с представителем правительства Игорем Шевченко. Мы высказали свои требования, и нам сказали, что во вторник у некоторых фермеров будет встреча с председателем парламента Игорем Гросу. Мы приостанавливаем протесты до вторника и примем решение о том, что будет дальше", - заявил Истрати журналистам.
Он допустил, что фермеры могут приехать на протест в Кишинев, если их требования останутся без ответа.
Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге республики. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит больших денег аграриям.
Молдавские фермеры в прошлом году протестовали с июля до августа, затем вновь приехали в Кишинев на тракторах в ноябре и оставались там до середины декабря. Аграрии требуют от руководства страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых и увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи и от падения цен на зерновые. Также фермеры хотят получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Они настаивают, что их требования должны быть исполнены до конца марта.