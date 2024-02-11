https://ria.ru/20240211/moldaviya-1926665711.html

Фермеры на юге Молдавии приостановили протесты

Фермеры на юге Молдавии приостановили протесты - РИА Новости, 11.02.2024

Фермеры на юге Молдавии приостановили протесты

Фермеры на юге Молдавии решили приостановить протесты до 13 февраля, чтобы встретиться с главой парламента, заявил один из организаторов манифестаций Адриан... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T10:24

2024-02-11T10:24

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КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Фермеры на юге Молдавии решили приостановить протесты до 13 февраля, чтобы встретиться с главой парламента, заявил один из организаторов манифестаций Адриан Истрати. В южных районах Молдавии Кагуле и Кантемире с 8 февраля начались протесты недовольных фермеров. С 10 февраля к ним стали присоединяться аграрии в других районах. Более 30 тракторов заблокировали в субботу в знак протеста дорогу у пограничного поста Леушены, на молдавско-румынской границе. "Мы уже третий день протестуем, мирно протестуем. У нас была встреча с председателем района Кахул Павлом Гроза и с представителем правительства Игорем Шевченко. Мы высказали свои требования, и нам сказали, что во вторник у некоторых фермеров будет встреча с председателем парламента Игорем Гросу. Мы приостанавливаем протесты до вторника и примем решение о том, что будет дальше", - заявил Истрати журналистам. Он допустил, что фермеры могут приехать на протест в Кишинев, если их требования останутся без ответа. Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге республики. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит больших денег аграриям. Молдавские фермеры в прошлом году протестовали с июля до августа, затем вновь приехали в Кишинев на тракторах в ноябре и оставались там до середины декабря. Аграрии требуют от руководства страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых и увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи и от падения цен на зерновые. Также фермеры хотят получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Они настаивают, что их требования должны быть исполнены до конца марта.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, кишинев