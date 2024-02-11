Молдавия решила занять сторону США против России, заявил Додон
Додон: власти Молдавии решили встать на сторону США против РФ
© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 фев — РИА Новости. Действующие власти Молдавии решили встать на сторону США в противостоянии России, заявил бывший президент, председатель Социалистической партии Игорь Додон в эфире телеканала Сinema 1.
"Нынешняя власть решила быть на стороне Америки против России. Нынешние правители Молдавии были выращены в "теплицах" Госдепа и Сороса.<...> Закончится их мандат, и все они куда-то убегут: в МВФ, Всемирный банк, Вену, Штаты и так далее", — сказал он.
Политик назвал происходящее большой трагедией для Молдавии, поскольку таким образом ущемляются ее национальные интересы.
"Если человек, который руководит, не связывает свое будущее и будущее детей с этой землей, то он никогда не будет исходить из национального интереса. У власти в Молдове должны быть <...> настоящие патриоты и государственники", — резюмировал Додон.
Отношения между Москвой и Кишиневым начали ухудшаться после того, как президентом республики в конце 2020 года стала Майя Санду, которая придерживается проевропейской линии.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Молдавия стремится стать недружественной страной для России. Москва же призвала прислушаться к интересам собственных граждан и не мешать развитию контактов и межрегиональных связей.
В МИД, в свою очередь, рекомендовали молдавским властям прекратить конфронтационную риторику. В ведомстве также подчеркивали, что Москва хочет иметь дружеские отношения и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.