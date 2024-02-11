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Молдавия решила занять сторону США против России, заявил Додон - РИА Новости, 11.02.2024
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18:48 11.02.2024 (обновлено: 20:13 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/moldavia-1926725431.html
Молдавия решила занять сторону США против России, заявил Додон
Молдавия решила занять сторону США против России, заявил Додон - РИА Новости, 11.02.2024
Молдавия решила занять сторону США против России, заявил Додон
Действующие власти Молдавии решили встать на сторону США в противостоянии России, заявил бывший президент, председатель Социалистической партии Игорь Додон в... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T18:48
2024-02-11T20:13
молдавия
россия
майя санду
игорь додон
в мире
всемирный банк
мвф
дмитрий песков
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КИШИНЕВ, 11 фев — РИА Новости. Действующие власти Молдавии решили встать на сторону США в противостоянии России, заявил бывший президент, председатель Социалистической партии Игорь Додон в эфире телеканала Сinema 1."Нынешняя власть решила быть на стороне Америки против России. Нынешние правители Молдавии были выращены в "теплицах" Госдепа и Сороса.&lt;...&gt; Закончится их мандат, и все они куда-то убегут: в МВФ, Всемирный банк, Вену, Штаты и так далее", — сказал он.Политик назвал происходящее большой трагедией для Молдавии, поскольку таким образом ущемляются ее национальные интересы. "Если человек, который руководит, не связывает свое будущее и будущее детей с этой землей, то он никогда не будет исходить из национального интереса. У власти в Молдове должны быть &lt;...&gt; настоящие патриоты и государственники", — резюмировал Додон.Отношения между Москвой и Кишиневым начали ухудшаться после того, как президентом республики в конце 2020 года стала Майя Санду, которая придерживается проевропейской линии.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Молдавия стремится стать недружественной страной для России. Москва же призвала прислушаться к интересам собственных граждан и не мешать развитию контактов и межрегиональных связей.В МИД, в свою очередь, рекомендовали молдавским властям прекратить конфронтационную риторику. В ведомстве также подчеркивали, что Москва хочет иметь дружеские отношения и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240208/sanktsii-1926130689.html
https://ria.ru/20240207/shor-1926038705.html
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молдавия, россия, майя санду, игорь додон, в мире, всемирный банк, мвф, дмитрий песков
Молдавия, Россия, Майя Санду, Игорь Додон, В мире, Всемирный банк, МВФ, Дмитрий Песков
Молдавия решила занять сторону США против России, заявил Додон

Додон: власти Молдавии решили встать на сторону США против РФ

© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 фев — РИА Новости. Действующие власти Молдавии решили встать на сторону США в противостоянии России, заявил бывший президент, председатель Социалистической партии Игорь Додон в эфире телеканала Сinema 1.
"Нынешняя власть решила быть на стороне Америки против России. Нынешние правители Молдавии были выращены в "теплицах" Госдепа и Сороса.<...> Закончится их мандат, и все они куда-то убегут: в МВФ, Всемирный банк, Вену, Штаты и так далее", — сказал он.
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Политик назвал происходящее большой трагедией для Молдавии, поскольку таким образом ущемляются ее национальные интересы.
"Если человек, который руководит, не связывает свое будущее и будущее детей с этой землей, то он никогда не будет исходить из национального интереса. У власти в Молдове должны быть <...> настоящие патриоты и государственники", — резюмировал Додон.
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Отношения между Москвой и Кишиневым начали ухудшаться после того, как президентом республики в конце 2020 года стала Майя Санду, которая придерживается проевропейской линии.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Молдавия стремится стать недружественной страной для России. Москва же призвала прислушаться к интересам собственных граждан и не мешать развитию контактов и межрегиональных связей.
В МИД, в свою очередь, рекомендовали молдавским властям прекратить конфронтационную риторику. В ведомстве также подчеркивали, что Москва хочет иметь дружеские отношения и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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МолдавияРоссияМайя СандуИгорь ДодонВ миреВсемирный банкМВФДмитрий Песков
 
 
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