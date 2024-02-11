https://ria.ru/20240211/miting-1926701047.html

В Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военнослужащих

В Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военнослужащих - РИА Новости, 11.02.2024

В Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военнослужащих

Несколько десятков митингующих вышли на центральную площадь Киева с требованием вернуть с фронта военнослужащих, сообщает украинское агентство "Укринформ". РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T15:30

2024-02-11T15:30

2024-02-11T15:33

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Несколько десятков митингующих вышли на центральную площадь Киева с требованием вернуть с фронта военнослужащих, сообщает украинское агентство "Укринформ". Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявлял, что полная демобилизация возможна только после окончания конфликта в стране. "В Киеве семьи военных, которые сейчас на фронте, вышли на митинг с требованием демобилизовать их родных. Несколько десятков человек вышли на площади Независимости с плакатами и государственными флагами Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. По его данным, митингующие держали в руках плакаты с надписями: "Требуем закон об установлении разумных сроков мобилизации", "Новый главком - новые солдаты" и рядом других. Митинги с призывами к демобилизации украинских военнослужащих регулярно проходят по всей стране. Осенью подобные акции проходили в Киеве и областных центрах Украины. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240209/mobilizatsiya-1926500128.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, киев