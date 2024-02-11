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В Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военнослужащих - РИА Новости, 11.02.2024
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15:30 11.02.2024 (обновлено: 15:33 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/miting-1926701047.html
В Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военнослужащих
В Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военнослужащих - РИА Новости, 11.02.2024
В Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военнослужащих
Несколько десятков митингующих вышли на центральную площадь Киева с требованием вернуть с фронта военнослужащих, сообщает украинское агентство "Укринформ". РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T15:30
2024-02-11T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Несколько десятков митингующих вышли на центральную площадь Киева с требованием вернуть с фронта военнослужащих, сообщает украинское агентство "Укринформ". Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявлял, что полная демобилизация возможна только после окончания конфликта в стране. "В Киеве семьи военных, которые сейчас на фронте, вышли на митинг с требованием демобилизовать их родных. Несколько десятков человек вышли на площади Независимости с плакатами и государственными флагами Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. По его данным, митингующие держали в руках плакаты с надписями: "Требуем закон об установлении разумных сроков мобилизации", "Новый главком - новые солдаты" и рядом других. Митинги с призывами к демобилизации украинских военнослужащих регулярно проходят по всей стране. Осенью подобные акции проходили в Киеве и областных центрах Украины. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев
В Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военнослужащих

В центре Киева прошел митинг с требованием вернуть с фронта военнослужащих

© Кадр видео из соцсетейМитинг на площади независимости в Киеве. 11 февраля 2024
Митинг на площади независимости в Киеве. 11 февраля 2024
© Кадр видео из соцсетей
Митинг на площади независимости в Киеве. 11 февраля 2024
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Несколько десятков митингующих вышли на центральную площадь Киева с требованием вернуть с фронта военнослужащих, сообщает украинское агентство "Укринформ".
Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявлял, что полная демобилизация возможна только после окончания конфликта в стране.
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"В Киеве семьи военных, которые сейчас на фронте, вышли на митинг с требованием демобилизовать их родных. Несколько десятков человек вышли на площади Независимости с плакатами и государственными флагами Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
По его данным, митингующие держали в руках плакаты с надписями: "Требуем закон об установлении разумных сроков мобилизации", "Новый главком - новые солдаты" и рядом других.
Митинги с призывами к демобилизации украинских военнослужащих регулярно проходят по всей стране. Осенью подобные акции проходили в Киеве и областных центрах Украины.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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