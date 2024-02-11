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В Крыму обратились к Маску - РИА Новости, 11.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/mask-1926694334.html
В Крыму обратились к Маску
В Крыму обратились к Маску - РИА Новости, 11.02.2024
В Крыму обратились к Маску
Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал американского предпринимателя... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:39
2024-02-11T14:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
илон маск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал американского предпринимателя Илона Маска внести свой вклад в установление мира на Украине и отключить украинские войска от спутниковой системы связи Starlink. Ранее Маск в соцсети Х согласился с высказыванием о том, что Байдену, Макрону и Шольцу пора признать - Запад уже потерпел поражение в конфликте на Украине, а РФ сохранит контроль над Крымом и новыми регионами. Пользователь, правоту которого признал бизнесмен, также отмечал, что финансовая помощь Украине не изменит ситуации на фронте, а лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще 100 тысяч украинцев. "Илон Маск от слов может перейти к делу и внести свой вклад в установление мира на Украине, лишив украинских боевиков возможности использовать спутниковую систему связи Starlink, принадлежащую его компании", - сказал Шонус РИА Новости. По его словам, Маск также может использовать свои информационно-коммуникационные площадки для донесения правды о России и конфликте на Украине до западного сообщества. "Это всё позволило бы сохранить многие жизни", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20240210/zelenskiy-1926563763.html
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в мире, россия, илон маск, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Илон Маск, Украина
В Крыму обратились к Маску

Депутат Шонус призвал Маска внести свой вклад в установление мира на Украине

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал американского предпринимателя Илона Маска внести свой вклад в установление мира на Украине и отключить украинские войска от спутниковой системы связи Starlink.
Ранее Маск в соцсети Х согласился с высказыванием о том, что Байдену, Макрону и Шольцу пора признать - Запад уже потерпел поражение в конфликте на Украине, а РФ сохранит контроль над Крымом и новыми регионами. Пользователь, правоту которого признал бизнесмен, также отмечал, что финансовая помощь Украине не изменит ситуации на фронте, а лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще 100 тысяч украинцев.
«
"Илон Маск от слов может перейти к делу и внести свой вклад в установление мира на Украине, лишив украинских боевиков возможности использовать спутниковую систему связи Starlink, принадлежащую его компании", - сказал Шонус РИА Новости.
По его словам, Маск также может использовать свои информационно-коммуникационные площадки для донесения правды о России и конфликте на Украине до западного сообщества.
"Это всё позволило бы сохранить многие жизни", - подчеркнул депутат.
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