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В Крыму обратились к Маску
В Крыму обратились к Маску - РИА Новости, 11.02.2024
В Крыму обратились к Маску
Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал американского предпринимателя... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:39
2024-02-11T14:39
2024-02-11T14:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал американского предпринимателя Илона Маска внести свой вклад в установление мира на Украине и отключить украинские войска от спутниковой системы связи Starlink. Ранее Маск в соцсети Х согласился с высказыванием о том, что Байдену, Макрону и Шольцу пора признать - Запад уже потерпел поражение в конфликте на Украине, а РФ сохранит контроль над Крымом и новыми регионами. Пользователь, правоту которого признал бизнесмен, также отмечал, что финансовая помощь Украине не изменит ситуации на фронте, а лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще 100 тысяч украинцев. "Илон Маск от слов может перейти к делу и внести свой вклад в установление мира на Украине, лишив украинских боевиков возможности использовать спутниковую систему связи Starlink, принадлежащую его компании", - сказал Шонус РИА Новости. По его словам, Маск также может использовать свои информационно-коммуникационные площадки для донесения правды о России и конфликте на Украине до западного сообщества. "Это всё позволило бы сохранить многие жизни", - подчеркнул депутат.
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в мире, россия, илон маск, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Илон Маск, Украина
В Крыму обратились к Маску
Депутат Шонус призвал Маска внести свой вклад в установление мира на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал американского предпринимателя Илона Маска внести свой вклад в установление мира на Украине и отключить украинские войска от спутниковой системы связи Starlink.
Ранее Маск в соцсети Х согласился с высказыванием о том, что Байдену, Макрону и Шольцу пора признать - Запад уже потерпел поражение в конфликте на Украине, а РФ сохранит контроль над Крымом и новыми регионами. Пользователь, правоту которого признал бизнесмен, также отмечал, что финансовая помощь Украине не изменит ситуации на фронте, а лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще 100 тысяч украинцев.
«
"Илон Маск от слов может перейти к делу и внести свой вклад в установление мира на Украине, лишив украинских боевиков возможности использовать спутниковую систему связи Starlink, принадлежащую его компании", - сказал Шонус РИА Новости.
По его словам, Маск также может использовать свои информационно-коммуникационные площадки для донесения правды о России
и конфликте на Украине
до западного сообщества.
"Это всё позволило бы сохранить многие жизни", - подчеркнул депутат.
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