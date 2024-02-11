https://ria.ru/20240211/mask-1926694334.html

В Крыму обратились к Маску

В Крыму обратились к Маску - РИА Новости, 11.02.2024

В Крыму обратились к Маску

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал американского предпринимателя... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T14:39

2024-02-11T14:39

2024-02-11T14:39

специальная военная операция на украине

в мире

россия

илон маск

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал американского предпринимателя Илона Маска внести свой вклад в установление мира на Украине и отключить украинские войска от спутниковой системы связи Starlink. Ранее Маск в соцсети Х согласился с высказыванием о том, что Байдену, Макрону и Шольцу пора признать - Запад уже потерпел поражение в конфликте на Украине, а РФ сохранит контроль над Крымом и новыми регионами. Пользователь, правоту которого признал бизнесмен, также отмечал, что финансовая помощь Украине не изменит ситуации на фронте, а лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще 100 тысяч украинцев. "Илон Маск от слов может перейти к делу и внести свой вклад в установление мира на Украине, лишив украинских боевиков возможности использовать спутниковую систему связи Starlink, принадлежащую его компании", - сказал Шонус РИА Новости. По его словам, Маск также может использовать свои информационно-коммуникационные площадки для донесения правды о России и конфликте на Украине до западного сообщества. "Это всё позволило бы сохранить многие жизни", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20240210/zelenskiy-1926563763.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, илон маск, украина