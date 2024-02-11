https://ria.ru/20240211/makron-1926687045.html

Макрон отложил визит на Украину

Макрон отложил визит на Украину - РИА Новости, 11.02.2024

Макрон отложил визит на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит на Украину по соображениям безопасности, пишет издание Challenges . РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T13:39

2024-02-11T13:39

2024-02-11T16:01

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит на Украину по соображениям безопасности, пишет издание Challenges . В середине января Макрон заявлял, что отправится в Киев, чтобы объявить о завершении работы над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности для Украины. "Первый двухсторонний визит <...> Макрона <...>, запланированный на 13-14 февраля, переносится", — говорится в публикации. Представители Союза французских предпринимателей (Medef) также отменили запланированную поездку в Киев, отмечает издание.По информации Challenges, визит Макрона перенесли, чтобы обеспечить его безопасность. Помимо этого, президент Франции в преддверии поездки хочет активизировать поддержку Украину за счет нового пакета помощи от Парижа и европейских партнеров. Некоторые украинские дипломаты в Париже, узнав о переносе визита, "упали со стульев", пишет издание. Организаторы поездки, в свою очередь, жалуются на то, что находятся в состоянии полной неопределенности. Новая дата визита Макрона на Украину пока не определена.

https://ria.ru/20240201/poshliny-1924894763.html

https://ria.ru/20240208/frantsiya-1926069059.html

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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, киев