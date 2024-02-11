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Макрон отложил визит на Украину - РИА Новости, 11.02.2024
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13:39 11.02.2024 (обновлено: 16:01 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/makron-1926687045.html
Макрон отложил визит на Украину
Макрон отложил визит на Украину - РИА Новости, 11.02.2024
Макрон отложил визит на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит на Украину по соображениям безопасности, пишет издание Challenges . РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T13:39
2024-02-11T16:01
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
киев
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит на Украину по соображениям безопасности, пишет издание Challenges . В середине января Макрон заявлял, что отправится в Киев, чтобы объявить о завершении работы над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности для Украины. "Первый двухсторонний визит &lt;...&gt; Макрона &lt;...&gt;, запланированный на 13-14 февраля, переносится", — говорится в публикации. Представители Союза французских предпринимателей (Medef) также отменили запланированную поездку в Киев, отмечает издание.По информации Challenges, визит Макрона перенесли, чтобы обеспечить его безопасность. Помимо этого, президент Франции в преддверии поездки хочет активизировать поддержку Украину за счет нового пакета помощи от Парижа и европейских партнеров. Некоторые украинские дипломаты в Париже, узнав о переносе визита, "упали со стульев", пишет издание. Организаторы поездки, в свою очередь, жалуются на то, что находятся в состоянии полной неопределенности. Новая дата визита Макрона на Украину пока не определена.
https://ria.ru/20240201/poshliny-1924894763.html
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, киев
В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Киев
Макрон отложил визит на Украину

Challenges: Макрон перенес двухдневный визит на Украину в целях безопасности

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит на Украину по соображениям безопасности, пишет издание Challenges .
В середине января Макрон заявлял, что отправится в Киев, чтобы объявить о завершении работы над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности для Украины.
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"Первый двухсторонний визит <...> Макрона <...>, запланированный на 13-14 февраля, переносится", — говорится в публикации.
Представители Союза французских предпринимателей (Medef) также отменили запланированную поездку в Киев, отмечает издание.
По информации Challenges, визит Макрона перенесли, чтобы обеспечить его безопасность. Помимо этого, президент Франции в преддверии поездки хочет активизировать поддержку Украину за счет нового пакета помощи от Парижа и европейских партнеров.
Некоторые украинские дипломаты в Париже, узнав о переносе визита, "упали со стульев", пишет издание. Организаторы поездки, в свою очередь, жалуются на то, что находятся в состоянии полной неопределенности.
Новая дата визита Макрона на Украину пока не определена.
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