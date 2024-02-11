СМИ: полиция нашла два трупа во время поисков упавшего в Темзу преступника
ES: полиция выловила два трупа в Темзе во время поисков нападавшего с щелочью
Полицейский патруль на реке Темзе в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Полиция Лондона нашла два трупа в Темзе за полчаса в поисках подозреваемого в нападении с щелочью на женщину с детьми, при этом сам подозреваемый по-прежнему не найден, сообщает газета Evening Standard.
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"Полиция Лондона по-прежнему ищет тело Абдула Эзеди, который, возможно, упал в Темзу… полиция Лондона нашла два тела в Темзе в поисках Абдула Эзеди", - пишет газета.
Отмечается, что тела были найдены с разницей менее чем в полчаса, при этом ни одно из них не принадлежит нападавшему.
Нападение произошло в ночь на 1 февраля в лондонском районе Клапем. Нападавший бросил едкое вещество в женщину с двумя детьми. По последним данным, всего пострадали 12 человек, в том числе пять полицейских, которые прибыли на вызов. Полиция установила тип вещества, которое использовал нападавший, речь идет о щелочи. Правоохранители объявили в розыск 35-летнего Абдула Шокура Эзеди, за информацию, которая может помочь определить его местонахождение, объявлено вознаграждение в размере до 20 тысяч фунтов стерлингов. Как сообщала газета Daily Mail, Эзеди является нелегальным мигрантом из Афганистана, с третьей попытки получившим убежище в Британии, несмотря на совершение сексуального преступления. Сообщалось, что действия мужчины могли быть вызваны разрывом отношений с одной из пострадавших жертв. Во время нападения Эзеди также получил тяжелые ранения.