https://ria.ru/20240211/london-1926709436.html

СМИ: полиция нашла два трупа во время поисков упавшего в Темзу преступника

СМИ: полиция нашла два трупа во время поисков упавшего в Темзу преступника - РИА Новости, 11.02.2024

СМИ: полиция нашла два трупа во время поисков упавшего в Темзу преступника

Полиция Лондона нашла два трупа в Темзе за полчаса в поисках подозреваемого в нападении с щелочью на женщину с детьми, при этом сам подозреваемый по-прежнему не РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T16:32

2024-02-11T16:32

2024-02-11T16:55

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Полиция Лондона нашла два трупа в Темзе за полчаса в поисках подозреваемого в нападении с щелочью на женщину с детьми, при этом сам подозреваемый по-прежнему не найден, сообщает газета Evening Standard. "Полиция Лондона по-прежнему ищет тело Абдула Эзеди, который, возможно, упал в Темзу… полиция Лондона нашла два тела в Темзе в поисках Абдула Эзеди", - пишет газета. Отмечается, что тела были найдены с разницей менее чем в полчаса, при этом ни одно из них не принадлежит нападавшему. Нападение произошло в ночь на 1 февраля в лондонском районе Клапем. Нападавший бросил едкое вещество в женщину с двумя детьми. По последним данным, всего пострадали 12 человек, в том числе пять полицейских, которые прибыли на вызов. Полиция установила тип вещества, которое использовал нападавший, речь идет о щелочи. Правоохранители объявили в розыск 35-летнего Абдула Шокура Эзеди, за информацию, которая может помочь определить его местонахождение, объявлено вознаграждение в размере до 20 тысяч фунтов стерлингов. Как сообщала газета Daily Mail, Эзеди является нелегальным мигрантом из Афганистана, с третьей попытки получившим убежище в Британии, несмотря на совершение сексуального преступления. Сообщалось, что действия мужчины могли быть вызваны разрывом отношений с одной из пострадавших жертв. Во время нападения Эзеди также получил тяжелые ранения.

https://ria.ru/20230116/iznasilovaniya-1845220713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лондон, великобритания