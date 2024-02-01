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В Лондоне после нападения с едким веществом пострадали девять человек - РИА Новости, 01.02.2024
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04:28 01.02.2024 (обновлено: 04:30 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/napadenie-1924707321.html
В Лондоне после нападения с едким веществом пострадали девять человек
В Лондоне после нападения с едким веществом пострадали девять человек - РИА Новости, 01.02.2024
В Лондоне после нападения с едким веществом пострадали девять человек
По меньшей мере девять человек оказались госпитализированы после того, как неизвестный мужчина бросил в прохожих неизвестное едкое вещество в Лондоне, сообщает... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T04:28
2024-02-01T04:30
лондон
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. По меньшей мере девять человек оказались госпитализированы после того, как неизвестный мужчина бросил в прохожих неизвестное едкое вещество в Лондоне, сообщает столичная полиция. "Трое пострадавших - женщина и двое ее маленьких детей - доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что еще трое были доставлены в больницу с повреждениями, полученными, когда они, предположительно, пришли на помощь первым пострадавшим. Еще трое полицейских, прибывших на вызов, также были госпитализированы. По первоначальным данным полиции, предполагается, что в женщину с детьми было брошено какое-то едкое вещество, природа которого еще не установлена. Также был замечен мужчина, убегающий с места преступления. Полиция задействовала все ресурсы, в том числе вертолет, для его задержания и выяснения причин инцидента.
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Лондон
В Лондоне после нападения с едким веществом пострадали девять человек

В Лондоне после химической атаки госпитализировали девять человек

© AP Photo / Matt DunhamМедицинские работники транспортируют пациента на улице Лондона, Великобритания
Медицинские работники транспортируют пациента на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Медицинские работники транспортируют пациента на улице Лондона, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. По меньшей мере девять человек оказались госпитализированы после того, как неизвестный мужчина бросил в прохожих неизвестное едкое вещество в Лондоне, сообщает столичная полиция.
«
"Трое пострадавших - женщина и двое ее маленьких детей - доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что еще трое были доставлены в больницу с повреждениями, полученными, когда они, предположительно, пришли на помощь первым пострадавшим. Еще трое полицейских, прибывших на вызов, также были госпитализированы.
По первоначальным данным полиции, предполагается, что в женщину с детьми было брошено какое-то едкое вещество, природа которого еще не установлена. Также был замечен мужчина, убегающий с места преступления. Полиция задействовала все ресурсы, в том числе вертолет, для его задержания и выяснения причин инцидента.
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