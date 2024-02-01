https://ria.ru/20240201/napadenie-1924707321.html

В Лондоне после нападения с едким веществом пострадали девять человек

В Лондоне после нападения с едким веществом пострадали девять человек - РИА Новости, 01.02.2024

В Лондоне после нападения с едким веществом пострадали девять человек

По меньшей мере девять человек оказались госпитализированы после того, как неизвестный мужчина бросил в прохожих неизвестное едкое вещество в Лондоне, сообщает... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T04:28

2024-02-01T04:28

2024-02-01T04:30

лондон

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. По меньшей мере девять человек оказались госпитализированы после того, как неизвестный мужчина бросил в прохожих неизвестное едкое вещество в Лондоне, сообщает столичная полиция. "Трое пострадавших - женщина и двое ее маленьких детей - доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что еще трое были доставлены в больницу с повреждениями, полученными, когда они, предположительно, пришли на помощь первым пострадавшим. Еще трое полицейских, прибывших на вызов, также были госпитализированы. По первоначальным данным полиции, предполагается, что в женщину с детьми было брошено какое-то едкое вещество, природа которого еще не установлена. Также был замечен мужчина, убегающий с места преступления. Полиция задействовала все ресурсы, в том числе вертолет, для его задержания и выяснения причин инцидента.

https://ria.ru/20230324/khimataka-1860509844.html

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