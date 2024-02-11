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В Оренбургской области частично обрушилась крыша школы - РИА Новости, 11.02.2024
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09:54 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/krysha-1926661957.html
В Оренбургской области частично обрушилась крыша школы
В Оренбургской области частично обрушилась крыша школы - РИА Новости, 11.02.2024
В Оренбургской области частично обрушилась крыша школы
Крыша в спортивном зале школы обрушилась в Оренбургской области, никто не пострадал, сообщило СУ СК по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T09:54
2024-02-11T09:54
происшествия
оренбургская область
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УФА, 11 фев - РИА Новости. Крыша в спортивном зале школы обрушилась в Оренбургской области, никто не пострадал, сообщило СУ СК по региону в Telegram-канале. "В воскресенье вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по обслуживанию здания МБОУ "Красногвардейская гимназия", расположенного в селе Донское Красногвардейского района, произошло обрушение плит перекрытия в спортивном зале. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Местные СМИ пишут, что крыша гимназии не выдержала тяжести снега. Последние недели в Оренбургской области обильный снегопад, перекрываются десятки участков дорог.
https://ria.ru/20240206/pozhar-1925713624.html
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происшествия, оренбургская область
Происшествия, Оренбургская область
В Оренбургской области частично обрушилась крыша школы

В Оренбургской области частично обрушилась крыша сельской школы из-за снега

© Фото : СУ СК России по Оренбургской области/TelegramМесто обрушения крыши в МОБУ "Красногвардейская гимназия" в Оренбургской области
Место обрушения крыши в МОБУ Красногвардейская гимназия в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© Фото : СУ СК России по Оренбургской области/Telegram
Место обрушения крыши в МОБУ "Красногвардейская гимназия" в Оренбургской области
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УФА, 11 фев - РИА Новости. Крыша в спортивном зале школы обрушилась в Оренбургской области, никто не пострадал, сообщило СУ СК по региону в Telegram-канале.
"В воскресенье вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по обслуживанию здания МБОУ "Красногвардейская гимназия", расположенного в селе Донское Красногвардейского района, произошло обрушение плит перекрытия в спортивном зале. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
Местные СМИ пишут, что крыша гимназии не выдержала тяжести снега.
Последние недели в Оренбургской области обильный снегопад, перекрываются десятки участков дорог.
Место пожара в школе в селе Грива Койгородского района в Коми. 6 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
В Коми загорелась крыша сельской школы
6 февраля, 15:24
 
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