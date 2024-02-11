https://ria.ru/20240211/krysha-1926661957.html

В Оренбургской области частично обрушилась крыша школы

В Оренбургской области частично обрушилась крыша школы - РИА Новости, 11.02.2024

В Оренбургской области частично обрушилась крыша школы

Крыша в спортивном зале школы обрушилась в Оренбургской области, никто не пострадал, сообщило СУ СК по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T09:54

2024-02-11T09:54

2024-02-11T09:54

происшествия

оренбургская область

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УФА, 11 фев - РИА Новости. Крыша в спортивном зале школы обрушилась в Оренбургской области, никто не пострадал, сообщило СУ СК по региону в Telegram-канале. "В воскресенье вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по обслуживанию здания МБОУ "Красногвардейская гимназия", расположенного в селе Донское Красногвардейского района, произошло обрушение плит перекрытия в спортивном зале. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Местные СМИ пишут, что крыша гимназии не выдержала тяжести снега. Последние недели в Оренбургской области обильный снегопад, перекрываются десятки участков дорог.

https://ria.ru/20240206/pozhar-1925713624.html

оренбургская область

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происшествия, оренбургская область