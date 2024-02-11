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Король Карл III сделал первое заявление после обнаружения рака
Король Карл III сделал первое заявление после обнаружения рака - РИА Новости, 11.02.2024
Король Карл III сделал первое заявление после обнаружения рака
Британский король Карл III в первом после выявленного у него рака заявлении поблагодарил "за многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания", которые он... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T01:47
2024-02-11T01:47
2024-02-11T01:59
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Британский король Карл III в первом после выявленного у него рака заявлении поблагодарил "за многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания", которые он получил в последние несколько дней, следует из заявления короля, опубликованного на сайте Букингемского дворца. "Я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность за многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания, которые я получил в последние дни. Все, кто страдает от рака, знают, что такие добрые мысли - самое большое утешение и ободрение", - говорится в заявлении монарха. Король добавил, что ему не менее отрадно слышать, что сообщение о его диагнозе помогло "улучшить общественное понимание и пролить свет на работу всех тех организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и во всем мире". "Мое восхищение их неустанной заботой и самоотверженностью, которое я испытываю всю жизнь, стало еще сильнее благодаря моему личному опыту", - добавил Карл III. Как отметил британский телеканал Sky News, заявление короля стало первым с тех пор, как у него диагностировали рак. В понедельник Букингемский дворец сообщил, что у Карла III, который был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты, выявили рак. Из заявления следует, что речь идет не о раке простаты. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Однако он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами. Во вторник телеканал Sky News сообщил, что принц Уильям может взять на себя некоторые публичные обязанности короля, однако конституционные дела останутся в ведении монарха.
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в мире, великобритания, карл iii
В мире, Великобритания, Карл III
Король Карл III сделал первое заявление после обнаружения рака
Карл III, у которого обнаружили рак, поблагодарил за сообщения поддержки
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
Британский король Карл III в первом после выявленного у него рака заявлении поблагодарил "за многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания", которые он получил в последние несколько дней, следует из заявления короля, опубликованного на сайте
Букингемского дворца.
"Я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность за многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания, которые я получил в последние дни. Все, кто страдает от рака, знают, что такие добрые мысли - самое большое утешение и ободрение", - говорится в заявлении монарха.
Король добавил, что ему не менее отрадно слышать, что сообщение о его диагнозе помогло "улучшить общественное понимание и пролить свет на работу всех тех организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании
и во всем мире".
"Мое восхищение их неустанной заботой и самоотверженностью, которое я испытываю всю жизнь, стало еще сильнее благодаря моему личному опыту", - добавил Карл III.
Как отметил британский телеканал Sky News, заявление короля стало первым с тех пор, как у него диагностировали рак.
В понедельник Букингемский дворец сообщил, что у Карла III, который был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты, выявили рак. Из заявления следует, что речь идет не о раке простаты. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Однако он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами. Во вторник телеканал Sky News сообщил, что принц Уильям может взять на себя некоторые публичные обязанности короля, однако конституционные дела останутся в ведении монарха.
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