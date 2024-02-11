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В МИД заявили об отсутствии политических контактов между Москвой и Парижем - РИА Новости, 11.02.2024
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11:28 11.02.2024 (обновлено: 17:20 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/kontakty-1926671761.html
В МИД заявили об отсутствии политических контактов между Москвой и Парижем
В МИД заявили об отсутствии политических контактов между Москвой и Парижем - РИА Новости, 11.02.2024
В МИД заявили об отсутствии политических контактов между Москвой и Парижем
Политические контакты между Парижем и Москвой сейчас полностью прерваны, но РФ от общения никогда не уклонялась, сообщил в интервью РИА Новости директор первого РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T11:28
2024-02-11T17:20
артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
россия
франция
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Политические контакты между Парижем и Москвой сейчас полностью прерваны, но РФ от общения никогда не уклонялась, сообщил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. Отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать налаживания отношений с Парижем на фоне последних перестановок в правительстве, он сказал, что "никаких иллюзий у нас нет". "Дело ведь не в персоналиях, а в том стратегическом, глубоко недружественном по отношению к нашей стране курсе, который проводит сегодня официальный Париж", - пояснил он. "Первые шаги и заявления новых главы правительства и министра иностранных дел подтверждают, что этот курс остается прежним, даже ужесточается. Имею в виду и наращивание поставок смертоносных вооружений и военной техники украинскому режиму и подготовку некоего двустороннего соглашения с Киевом о "гарантиях безопасности", и разработку все новых антироссийских санкций", - указал дипломат. "Не знаю, насколько в текущих условиях вообще уместно рассуждать о "налаживании контактов" с Францией – активной участницей "гибридной войны" Запада против нашей страны", - отметил Студенников. Вместе с тем, он напомнил, что "за свою богатую и порой противоречивую историю российско-французские отношения проходили через самые тяжелые испытания". "Даже на крутых виражах "холодной войны" между Москвой и Парижем поддерживался интенсивный и конструктивный политический диалог. Более того, он выступал тогда стабилизирующим фактором, помогал находить решения сложных, взрывоопасных проблем. На каком-то этапе Россия и Франция даже вышли на настоящее стратегическое партнерство", - рассказал он. По словам высокопоставленного дипломата, "тот факт, что сегодня политические контакты между нашими странами полностью прерваны – выбор и ответственность нынешнего французского руководства"." Мы от общения никогда не уклонялись. Открыты к обсуждению и кризиса вокруг Украины, и любых других актуальных международных проблем. Разумеется, на основе уважения наших базовых интересов в сфере безопасности и признания новых политико-правовых реалий, сложившихся в результате специальной военной операции на Украине", - заметил он. "Конечно, говоря об отношениях с Францией, мы уже не можем не учитывать того, что роль этой страны в международных и европейских делах в последние годы заметно снизилась, ее некогда суверенные подходы в значительной степени растворились в общих установках НАТО и Евросоюза. Это неизбежно заставляет задуматься о "добавленной стоимости" гипотетического диалога с Парижем", - заключил Студенников. Читайте полный текст интервью Артема Студенникова &gt;&gt;
https://ria.ru/20240205/frantsiya-1925384655.html
https://ria.ru/20240203/makron-1925157487.html
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артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), россия, франция, в мире
Артем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ), Россия, Франция, В мире
В МИД заявили об отсутствии политических контактов между Москвой и Парижем

Студенников: политические контакты между Россией и Францией полностью прерваны

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Франции
Государственные флаги России и Франции - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Политические контакты между Парижем и Москвой сейчас полностью прерваны, но РФ от общения никогда не уклонялась, сообщил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
Отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать налаживания отношений с Парижем на фоне последних перестановок в правительстве, он сказал, что "никаких иллюзий у нас нет". "Дело ведь не в персоналиях, а в том стратегическом, глубоко недружественном по отношению к нашей стране курсе, который проводит сегодня официальный Париж", - пояснил он.
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"Первые шаги и заявления новых главы правительства и министра иностранных дел подтверждают, что этот курс остается прежним, даже ужесточается. Имею в виду и наращивание поставок смертоносных вооружений и военной техники украинскому режиму и подготовку некоего двустороннего соглашения с Киевом о "гарантиях безопасности", и разработку все новых антироссийских санкций", - указал дипломат.
"Не знаю, насколько в текущих условиях вообще уместно рассуждать о "налаживании контактов" с Францией – активной участницей "гибридной войны" Запада против нашей страны", - отметил Студенников. Вместе с тем, он напомнил, что "за свою богатую и порой противоречивую историю российско-французские отношения проходили через самые тяжелые испытания".
«
"Даже на крутых виражах "холодной войны" между Москвой и Парижем поддерживался интенсивный и конструктивный политический диалог. Более того, он выступал тогда стабилизирующим фактором, помогал находить решения сложных, взрывоопасных проблем. На каком-то этапе Россия и Франция даже вышли на настоящее стратегическое партнерство", - рассказал он.
По словам высокопоставленного дипломата, "тот факт, что сегодня политические контакты между нашими странами полностью прерваны – выбор и ответственность нынешнего французского руководства"." Мы от общения никогда не уклонялись. Открыты к обсуждению и кризиса вокруг Украины, и любых других актуальных международных проблем. Разумеется, на основе уважения наших базовых интересов в сфере безопасности и признания новых политико-правовых реалий, сложившихся в результате специальной военной операции на Украине", - заметил он.
"Конечно, говоря об отношениях с Францией, мы уже не можем не учитывать того, что роль этой страны в международных и европейских делах в последние годы заметно снизилась, ее некогда суверенные подходы в значительной степени растворились в общих установках НАТО и Евросоюза. Это неизбежно заставляет задуматься о "добавленной стоимости" гипотетического диалога с Парижем", - заключил Студенников.
Читайте полный текст интервью Артема Студенникова >>
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