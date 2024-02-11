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"На грани". Конго может остаться без столицы - РИА Новости, 11.02.2024
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15:21 11.02.2024 (обновлено: 19:41 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/kongo-1926699646.html
"На грани". Конго может остаться без столицы
"На грани". Конго может остаться без столицы - РИА Новости, 11.02.2024
"На грани". Конго может остаться без столицы
Столица Демократической Республики Конго Киншаса может исчезнуть из-за речных наводнений, заявил местный сенатор Дидье Муменги, чьи слова приводит радиостанция... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T15:21
2024-02-11T19:41
в мире
киншаса (город)
республика конго
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Столица Демократической Республики Конго Киншаса может исчезнуть из-за речных наводнений, заявил местный сенатор Дидье Муменги, чьи слова приводит радиостанция Okapi. Политик напомнил, что впервые столица оказалась на грани затопления в 1961 году, когда уровень воды в реке Конго достиг пика."С того времени это происходит каждые десять лет &lt;…&gt;, но с 2019 года &lt;…&gt; период сократился до менее пяти лет. Таким образом, есть риск, что периодичность сократится и приведет к апокалиптическим наводнениям, из-за которых Киншаса рискует исчезнуть", — пояснил он.Муменги призвал местные власти обратить внимание на эту проблему и выработать план ее решения.Численность населения Киншасы, по разным оценкам, составляет от 12 до 15 миллионов человек.
https://ria.ru/20240109/zhara-1920227742.html
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в мире, киншаса (город), республика конго
В мире, Киншаса (город), Республика Конго
"На грани". Конго может остаться без столицы

Столица ДР Конго Киншаса может исчезнуть из-за речных наводнений

© iStock.com / mtcuradoСтолица Демократической Республики Конго Киншаса
Столица Демократической Республики Конго Киншаса - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© iStock.com / mtcurado
Столица Демократической Республики Конго Киншаса. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Столица Демократической Республики Конго Киншаса может исчезнуть из-за речных наводнений, заявил местный сенатор Дидье Муменги, чьи слова приводит радиостанция Okapi.
Политик напомнил, что впервые столица оказалась на грани затопления в 1961 году, когда уровень воды в реке Конго достиг пика.
«
"С того времени это происходит каждые десять лет <…>, но с 2019 года <…> период сократился до менее пяти лет. Таким образом, есть риск, что периодичность сократится и приведет к апокалиптическим наводнениям, из-за которых Киншаса рискует исчезнуть", — пояснил он.
Муменги призвал местные власти обратить внимание на эту проблему и выработать план ее решения.
Численность населения Киншасы, по разным оценкам, составляет от 12 до 15 миллионов человек.
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