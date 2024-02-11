https://ria.ru/20240211/konflikt-1926723678.html

Действия США грозят эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, заявил Асад

Действия США грозят эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, заявил Асад - РИА Новости, 11.02.2024

Действия США грозят эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, заявил Асад

Действия США, продолжающих поставлять оружие Израилю, грозят расширением масштабов конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече в... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T18:30

2024-02-11T18:30

2024-02-11T18:30

в мире

израиль

сирия

сша

башар асад

оон

военная операция сша и британии в йемене

хосейн амир абдоллахиан

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КАИР, 11 фев — РИА Новости. Действия США, продолжающих поставлять оружие Израилю, грозят расширением масштабов конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече в Дамаске с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. Абдоллахиан прибыл в воскресенье в Дамаск для переговоров с рядом сирийских официальных лиц. "Во время встречи с иранским министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом президент Башар Асад высказался, что поведение США в отношении продолжающейся израильской агрессии против сектора Газа грозит расширением рамок конфликта из-за продолжения поставок смертоносного оружия сионистскому образованию (Израилю – ред.) и нападений Вашингтона на различные районы на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении канцелярии Асада. Асад подчеркнул, что Запад и Израиль находятся в тупике. По его словам, израильская эскалация против Палестины, Сирии и Ливана являются не чем иным, как попыткой выхода из тупика. Президент Сирии добавил, что международные организации, в первую очередь Совет Безопасности ООН, не способны остановить израильские удары по Газе.

https://ria.ru/20240203/ssha-1925151114.html

израиль

сирия

сша

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в мире, израиль, сирия, сша, башар асад, оон, военная операция сша и британии в йемене, хосейн амир абдоллахиан