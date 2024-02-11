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Действия США грозят эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, заявил Асад - РИА Новости, 11.02.2024
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18:30 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/konflikt-1926723678.html
Действия США грозят эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, заявил Асад
Действия США грозят эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, заявил Асад - РИА Новости, 11.02.2024
Действия США грозят эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, заявил Асад
Действия США, продолжающих поставлять оружие Израилю, грозят расширением масштабов конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече в... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T18:30
2024-02-11T18:30
в мире
израиль
сирия
сша
башар асад
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военная операция сша и британии в йемене
хосейн амир абдоллахиан
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КАИР, 11 фев — РИА Новости. Действия США, продолжающих поставлять оружие Израилю, грозят расширением масштабов конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече в Дамаске с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. Абдоллахиан прибыл в воскресенье в Дамаск для переговоров с рядом сирийских официальных лиц. "Во время встречи с иранским министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом президент Башар Асад высказался, что поведение США в отношении продолжающейся израильской агрессии против сектора Газа грозит расширением рамок конфликта из-за продолжения поставок смертоносного оружия сионистскому образованию (Израилю – ред.) и нападений Вашингтона на различные районы на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении канцелярии Асада. Асад подчеркнул, что Запад и Израиль находятся в тупике. По его словам, израильская эскалация против Палестины, Сирии и Ливана являются не чем иным, как попыткой выхода из тупика. Президент Сирии добавил, что международные организации, в первую очередь Совет Безопасности ООН, не способны остановить израильские удары по Газе.
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в мире, израиль, сирия, сша, башар асад, оон, военная операция сша и британии в йемене, хосейн амир абдоллахиан
В мире, Израиль, Сирия, США, Башар Асад, ООН, Военная операция США и Британии в Йемене, Хосейн Амир Абдоллахиан
Действия США грозят эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, заявил Асад

Асад: действия США грозят расширением масштабов конфликта на Ближнем Востоке

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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КАИР, 11 фев — РИА Новости. Действия США, продолжающих поставлять оружие Израилю, грозят расширением масштабов конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече в Дамаске с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
Абдоллахиан прибыл в воскресенье в Дамаск для переговоров с рядом сирийских официальных лиц.
«
"Во время встречи с иранским министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом президент Башар Асад высказался, что поведение США в отношении продолжающейся израильской агрессии против сектора Газа грозит расширением рамок конфликта из-за продолжения поставок смертоносного оружия сионистскому образованию (Израилю – ред.) и нападений Вашингтона на различные районы на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении канцелярии Асада.
Асад подчеркнул, что Запад и Израиль находятся в тупике. По его словам, израильская эскалация против Палестины, Сирии и Ливана являются не чем иным, как попыткой выхода из тупика.
Президент Сирии добавил, что международные организации, в первую очередь Совет Безопасности ООН, не способны остановить израильские удары по Газе.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Байден заявил, что США продолжат ответные действия на Ближнем Востоке
3 февраля, 01:20
 
В миреИзраильСирияСШАБашар АсадООНВоенная операция США и Британии в ЙеменеХосейн Амир Абдоллахиан
 
 
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