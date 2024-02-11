https://ria.ru/20240211/kinolog-1926644420.html

Кинолог рассказал о спортивных дисциплинах для собак

Кинолог рассказал о спортивных дисциплинах для собак - РИА Новости, 11.02.2024

Кинолог рассказал о спортивных дисциплинах для собак

Спортивные дисциплины для собак, такие как аджилити, фрисби, танцы с собаками, обидиенс и многие другие, могут быть полезны как для питомцев, так и для их... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T03:05

2024-02-11T03:05

2024-02-11T03:05

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

общество

россия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Спортивные дисциплины для собак, такие как аджилити, фрисби, танцы с собаками, обидиенс и многие другие, могут быть полезны как для питомцев, так и для их владельцев, однако во время занятий нужно помнить о мерах предосторожности, а также о том, что лучшие результаты пёс способен показывать на протяжении четырех-шести лет, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Есть владельцы, для которых спорт с собакой – это просто отличное времяпровождение со своим питомцем, а есть те, кто профессионально занимается какой-либо спортивной дисциплиной, очень серьезно, достигая настоящих спортивных успехов. И как в любом спорте высших достижений, есть некоторые сложности, которые надо непременно помнить ответственному владельцу", – сказал Голубев. Он подчеркнул, что любая совместная деятельность хозяина и собаки, в особенности занятия спортом, сближает их. В процессе игры или дрессировки человек учится лучше понимать питомца, а собака получает удовольствие от контакта с любимым хозяином, что позволяет наладить крепкую взаимосвязь. По словам кинолога, на взаимоотношениях питомца и его владельца хорошо сказывается, если они сначала тренируются на площадке, а затем сплоченной командой работают на соревнованиях. Во время таких занятий физическую нагрузку получает и хозяин собаки. Поэтому совместные занятия спортом с собакой помогут не только держать себя в форме, укрепить мышцы и сердце, но и положительно повлияют на работу нервной и эндокринной системы человека, отметил Голубев. При этом он указал, что при выборе занятия для собаки важно учитывать породные особенности животного, чтобы она не только избавлялась от скопившейся энергии, но и удовлетворяла свои потребности и раскрывала заложенный природой потенциал. "Есть такие дисциплины, которые позволяют удовлетворить природные инстинкты собаки, например для ездовых собак отлично подойдут гонки на собачьих упряжках, а для овчарок – любые служебные дисциплины", - рассказал президент РКФ. В то же время он заметил, что нагрузки для собак нужно дозировать так же, как и в "человеческом" спорте. Единственным отличием является то, что ответственность за обоих несет хозяин. Кроме того, он призвал хозяев собак-спортсменов сделать регулярные ветеринарные осмотры нормой, а не исключением. "Соревновательный век спортивной собаки короче, чем ее общая продолжительность жизни. Максимально возможный результат собака показывает обычно на протяжении четырех-шести лет. А дальше ответственный владелец должен понимать, что его четвероногий партнер может начать быстрее уставать, повышается риск травмирования собаки", - добавил Голубев. Он отметил, что "спортивные лохматые ветераны" должны получать должный уход и оставаться любимой собакой и после того, как сойдут с пьедесталов. Кроме того, во время занятий спортом хозяин не должен забывать о значимом поощрении своего любимца.

https://ria.ru/20240204/kinolog-1925280688.html

https://ria.ru/20240104/kinolog-1919646442.html

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владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), общество, россия