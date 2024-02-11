Рейтинг@Mail.ru
Кинолог рассказал о спортивных дисциплинах для собак - РИА Новости, 11.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/kinolog-1926644420.html
Кинолог рассказал о спортивных дисциплинах для собак
Кинолог рассказал о спортивных дисциплинах для собак - РИА Новости, 11.02.2024
Кинолог рассказал о спортивных дисциплинах для собак
Спортивные дисциплины для собак, такие как аджилити, фрисби, танцы с собаками, обидиенс и многие другие, могут быть полезны как для питомцев, так и для их... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T03:05
2024-02-11T03:05
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906184674_0:0:3327:1872_1920x0_80_0_0_b7222a65c6a4594ff7ec3138336f6d43.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Спортивные дисциплины для собак, такие как аджилити, фрисби, танцы с собаками, обидиенс и многие другие, могут быть полезны как для питомцев, так и для их владельцев, однако во время занятий нужно помнить о мерах предосторожности, а также о том, что лучшие результаты пёс способен показывать на протяжении четырех-шести лет, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Есть владельцы, для которых спорт с собакой – это просто отличное времяпровождение со своим питомцем, а есть те, кто профессионально занимается какой-либо спортивной дисциплиной, очень серьезно, достигая настоящих спортивных успехов. И как в любом спорте высших достижений, есть некоторые сложности, которые надо непременно помнить ответственному владельцу", – сказал Голубев. Он подчеркнул, что любая совместная деятельность хозяина и собаки, в особенности занятия спортом, сближает их. В процессе игры или дрессировки человек учится лучше понимать питомца, а собака получает удовольствие от контакта с любимым хозяином, что позволяет наладить крепкую взаимосвязь. По словам кинолога, на взаимоотношениях питомца и его владельца хорошо сказывается, если они сначала тренируются на площадке, а затем сплоченной командой работают на соревнованиях. Во время таких занятий физическую нагрузку получает и хозяин собаки. Поэтому совместные занятия спортом с собакой помогут не только держать себя в форме, укрепить мышцы и сердце, но и положительно повлияют на работу нервной и эндокринной системы человека, отметил Голубев. При этом он указал, что при выборе занятия для собаки важно учитывать породные особенности животного, чтобы она не только избавлялась от скопившейся энергии, но и удовлетворяла свои потребности и раскрывала заложенный природой потенциал. "Есть такие дисциплины, которые позволяют удовлетворить природные инстинкты собаки, например для ездовых собак отлично подойдут гонки на собачьих упряжках, а для овчарок – любые служебные дисциплины", - рассказал президент РКФ. В то же время он заметил, что нагрузки для собак нужно дозировать так же, как и в "человеческом" спорте. Единственным отличием является то, что ответственность за обоих несет хозяин. Кроме того, он призвал хозяев собак-спортсменов сделать регулярные ветеринарные осмотры нормой, а не исключением. "Соревновательный век спортивной собаки короче, чем ее общая продолжительность жизни. Максимально возможный результат собака показывает обычно на протяжении четырех-шести лет. А дальше ответственный владелец должен понимать, что его четвероногий партнер может начать быстрее уставать, повышается риск травмирования собаки", - добавил Голубев. Он отметил, что "спортивные лохматые ветераны" должны получать должный уход и оставаться любимой собакой и после того, как сойдут с пьедесталов. Кроме того, во время занятий спортом хозяин не должен забывать о значимом поощрении своего любимца.
https://ria.ru/20240204/kinolog-1925280688.html
https://ria.ru/20240104/kinolog-1919646442.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906184674_354:0:2903:1911_1920x0_80_0_0_298e8f1ff09dbb57b000cd7d599462c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), общество, россия
Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Общество, Россия
Кинолог рассказал о спортивных дисциплинах для собак

Кинолог: собаки-спортсмены достигают наивысших результатов до шести лет

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСобака породы шелти участвует в осеннем этапе соревнований Красноярской краевой федерации кинологического спорта "Летающий пес" в дисциплине "Мяч" на острове Татышев в Красноярске
Собака породы шелти участвует в осеннем этапе соревнований Красноярской краевой федерации кинологического спорта Летающий пес в дисциплине Мяч на острове Татышев в Красноярске - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Собака породы шелти участвует в осеннем этапе соревнований Красноярской краевой федерации кинологического спорта "Летающий пес" в дисциплине "Мяч" на острове Татышев в Красноярске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Спортивные дисциплины для собак, такие как аджилити, фрисби, танцы с собаками, обидиенс и многие другие, могут быть полезны как для питомцев, так и для их владельцев, однако во время занятий нужно помнить о мерах предосторожности, а также о том, что лучшие результаты пёс способен показывать на протяжении четырех-шести лет, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«
"Есть владельцы, для которых спорт с собакой – это просто отличное времяпровождение со своим питомцем, а есть те, кто профессионально занимается какой-либо спортивной дисциплиной, очень серьезно, достигая настоящих спортивных успехов. И как в любом спорте высших достижений, есть некоторые сложности, которые надо непременно помнить ответственному владельцу", – сказал Голубев.
Он подчеркнул, что любая совместная деятельность хозяина и собаки, в особенности занятия спортом, сближает их. В процессе игры или дрессировки человек учится лучше понимать питомца, а собака получает удовольствие от контакта с любимым хозяином, что позволяет наладить крепкую взаимосвязь. По словам кинолога, на взаимоотношениях питомца и его владельца хорошо сказывается, если они сначала тренируются на площадке, а затем сплоченной командой работают на соревнованиях.
Во время таких занятий физическую нагрузку получает и хозяин собаки. Поэтому совместные занятия спортом с собакой помогут не только держать себя в форме, укрепить мышцы и сердце, но и положительно повлияют на работу нервной и эндокринной системы человека, отметил Голубев.
При этом он указал, что при выборе занятия для собаки важно учитывать породные особенности животного, чтобы она не только избавлялась от скопившейся энергии, но и удовлетворяла свои потребности и раскрывала заложенный природой потенциал.
Мужчина выгуливает собак - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Кинолог рассказал, от чего зависит поведение собаки
4 февраля, 03:03
"Есть такие дисциплины, которые позволяют удовлетворить природные инстинкты собаки, например для ездовых собак отлично подойдут гонки на собачьих упряжках, а для овчарок – любые служебные дисциплины", - рассказал президент РКФ.
В то же время он заметил, что нагрузки для собак нужно дозировать так же, как и в "человеческом" спорте. Единственным отличием является то, что ответственность за обоих несет хозяин. Кроме того, он призвал хозяев собак-спортсменов сделать регулярные ветеринарные осмотры нормой, а не исключением.
"Соревновательный век спортивной собаки короче, чем ее общая продолжительность жизни. Максимально возможный результат собака показывает обычно на протяжении четырех-шести лет. А дальше ответственный владелец должен понимать, что его четвероногий партнер может начать быстрее уставать, повышается риск травмирования собаки", - добавил Голубев.
Он отметил, что "спортивные лохматые ветераны" должны получать должный уход и оставаться любимой собакой и после того, как сойдут с пьедесталов. Кроме того, во время занятий спортом хозяин не должен забывать о значимом поощрении своего любимца.
Собака возле жилого дома - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Кинолог рассказал, как нужно готовить собак к встрече с гостями
4 января, 03:05
 
Владимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала