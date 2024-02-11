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В Казани водитель на BMW сбил троих пешеходов - РИА Новости, 11.02.2024
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14:01 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/kazan-1926689576.html
В Казани водитель на BMW сбил троих пешеходов
В Казани водитель на BMW сбил троих пешеходов - РИА Новости, 11.02.2024
В Казани водитель на BMW сбил троих пешеходов
Молодой человек на BMW, управлявший автомобилем без соответствующих документов, наехал на троих пешеходов в центре Казани, одна из пострадавших... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:01
2024-02-11T14:01
происшествия
казань
республика башкортостан
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КАЗАНЬ, 11 фев – РИА Новости. Молодой человек на BMW, управлявший автомобилем без соответствующих документов, наехал на троих пешеходов в центре Казани, одна из пострадавших госпитализирована с травмами, сообщает полк ДПС ГИБДД управления МВД РФ по Казани в Telegram-канале. "Вчера ориентировочно в 21.31 напротив дома ... 1а по улице Николая Ершова, напротив ГРЦ "Корстон", 25-летний водитель (уроженец Республики Башкортостан), управляя автомобилем BMW Х6М, не зарегистрированным в установленном порядке… совершил наезд на препятствие - "островок безопасности", после чего совершил наезд на пешехода (девушка 2003 года рождения), которая переходила проезжую часть по регулированному пешеходному переходу, на зеленый сигнал светофора", - говорится в сообщении. После наезда на пешехода автомобиль также столкнулся с автомобилем Nissan, который начал движение от края проезжей части после посадки пассажиров, добавили в ведомстве. По информации ГИБДД, в результате ДТП пострадавшая девушка была госпитализирована с диагнозом: ушиб головного мозга, перелом скуловой кости. Кроме того, из медицинского учреждения поступила информация, что в результате происшествия за медицинской помощью обратились еще два пешехода: молодой человек 2001 года рождения (диагностирован ушиб мягких тканей коленных суставов) и девушка 1995 года рождения (ушиб мягких тканей головы, растяжение шейного отдела позвоночника), которые после осмотра медиками отпущены, отметили в ведомстве. По данным Госавтоинспекции, водитель BMW получил закрытый вывих правой плечевой кости. ГИБДД уточняет, что в отношении водителя составлены семь протоколов об административных правонарушениях: автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, госномера изъяты, водитель управлял автомобилем без документов, передние боковые стекла были затонированы, автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора, нарушил расположение на проезжей части, повредил элементы уличной дорожной сети, отсутствовал полис ОСАГО. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Водитель направлен на детальное медицинское освидетельствование.
https://ria.ru/20240211/dtp-1926651012.html
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происшествия, казань, республика башкортостан
Происшествия, Казань, Республика Башкортостан
В Казани водитель на BMW сбил троих пешеходов

В центре Казани водитель на BMW без документов сбил троих пешеходов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 11 фев – РИА Новости. Молодой человек на BMW, управлявший автомобилем без соответствующих документов, наехал на троих пешеходов в центре Казани, одна из пострадавших госпитализирована с травмами, сообщает полк ДПС ГИБДД управления МВД РФ по Казани в Telegram-канале.
"Вчера ориентировочно в 21.31 напротив дома ... 1а по улице Николая Ершова, напротив ГРЦ "Корстон", 25-летний водитель (уроженец Республики Башкортостан), управляя автомобилем BMW Х6М, не зарегистрированным в установленном порядке… совершил наезд на препятствие - "островок безопасности", после чего совершил наезд на пешехода (девушка 2003 года рождения), которая переходила проезжую часть по регулированному пешеходному переходу, на зеленый сигнал светофора", - говорится в сообщении.
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После наезда на пешехода автомобиль также столкнулся с автомобилем Nissan, который начал движение от края проезжей части после посадки пассажиров, добавили в ведомстве.
По информации ГИБДД, в результате ДТП пострадавшая девушка была госпитализирована с диагнозом: ушиб головного мозга, перелом скуловой кости. Кроме того, из медицинского учреждения поступила информация, что в результате происшествия за медицинской помощью обратились еще два пешехода: молодой человек 2001 года рождения (диагностирован ушиб мягких тканей коленных суставов) и девушка 1995 года рождения (ушиб мягких тканей головы, растяжение шейного отдела позвоночника), которые после осмотра медиками отпущены, отметили в ведомстве.
По данным Госавтоинспекции, водитель BMW получил закрытый вывих правой плечевой кости.
ГИБДД уточняет, что в отношении водителя составлены семь протоколов об административных правонарушениях: автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, госномера изъяты, водитель управлял автомобилем без документов, передние боковые стекла были затонированы, автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора, нарушил расположение на проезжей части, повредил элементы уличной дорожной сети, отсутствовал полис ОСАГО.
Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Водитель направлен на детальное медицинское освидетельствование.
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ПроисшествияКазаньРеспублика Башкортостан
 
 
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