В Кремле назвали Карлсона зеркалом общественного мнения в США
Песков назвал Карлсона зеркалом общественного мнения в США
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон во время интервью с президентом России Владимиром Путиным искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, он является зеркалом американского общественного мнения, а американцы очень мало знают о зарубежье, важно было донести до них идеологию Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.
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"Он (Карлсон - ред.) является зеркалом американского общественного мнения. Американцы очень большие интроверты. И они традиционно живут в своем мире, и они мало интересуются зарубежьем, как ни странно, и они мало знают о зарубежье. И вот поэтому очень важно было до простых американцев именно довести идеологию Путина", - сказал Песков.
Он отметил, что Карлсон готовился к этой беседе: "Журналисты такого уровня без подготовки на такие важные интервью не ходят".
"Он искреннее пытался разобраться, и он дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки", - заключил Песков.