https://ria.ru/20240211/karlson-1926683011.html

В Кремле назвали Карлсона зеркалом общественного мнения в США

В Кремле назвали Карлсона зеркалом общественного мнения в США - РИА Новости, 11.02.2024

В Кремле назвали Карлсона зеркалом общественного мнения в США

Американский журналист Такер Карлсон во время интервью с президентом России Владимиром Путиным искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T13:01

2024-02-11T13:01

2024-02-11T13:23

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россия

такер карлсон

владимир путин

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интервью владимира путина такеру карлсону

в мире

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон во время интервью с президентом России Владимиром Путиным искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, он является зеркалом американского общественного мнения, а американцы очень мало знают о зарубежье, важно было донести до них идеологию Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале."Он (Карлсон - ред.) является зеркалом американского общественного мнения. Американцы очень большие интроверты. И они традиционно живут в своем мире, и они мало интересуются зарубежьем, как ни странно, и они мало знают о зарубежье. И вот поэтому очень важно было до простых американцев именно довести идеологию Путина", - сказал Песков.Он отметил, что Карлсон готовился к этой беседе: "Журналисты такого уровня без подготовки на такие важные интервью не ходят"."Он искреннее пытался разобраться, и он дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки", - заключил Песков.

https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html

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