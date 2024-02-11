Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали Карлсона зеркалом общественного мнения в США - РИА Новости, 11.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 11.02.2024 (обновлено: 13:23 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/karlson-1926683011.html
В Кремле назвали Карлсона зеркалом общественного мнения в США
В Кремле назвали Карлсона зеркалом общественного мнения в США - РИА Новости, 11.02.2024
В Кремле назвали Карлсона зеркалом общественного мнения в США
Американский журналист Такер Карлсон во время интервью с президентом России Владимиром Путиным искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T13:01
2024-02-11T13:23
сша
россия
такер карлсон
владимир путин
дмитрий песков
интервью владимира путина такеру карлсону
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926340297_0:36:2905:1670_1920x0_80_0_0_5852d3631a67097f8d5f75b7714f8b26.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон во время интервью с президентом России Владимиром Путиным искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, он является зеркалом американского общественного мнения, а американцы очень мало знают о зарубежье, важно было донести до них идеологию Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале."Он (Карлсон - ред.) является зеркалом американского общественного мнения. Американцы очень большие интроверты. И они традиционно живут в своем мире, и они мало интересуются зарубежьем, как ни странно, и они мало знают о зарубежье. И вот поэтому очень важно было до простых американцев именно довести идеологию Путина", - сказал Песков.Он отметил, что Карлсон готовился к этой беседе: "Журналисты такого уровня без подготовки на такие важные интервью не ходят"."Он искреннее пытался разобраться, и он дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки", - заключил Песков.
https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926340297_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_58fc8169006ec47eb5fe9a784d300bfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, такер карлсон, владимир путин, дмитрий песков, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире
США, Россия, Такер Карлсон, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире
В Кремле назвали Карлсона зеркалом общественного мнения в США

Песков назвал Карлсона зеркалом общественного мнения в США

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон во время интервью с президентом России Владимиром Путиным искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, он является зеркалом американского общественного мнения, а американцы очень мало знают о зарубежье, важно было донести до них идеологию Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.
«
"Он (Карлсон - ред.) является зеркалом американского общественного мнения. Американцы очень большие интроверты. И они традиционно живут в своем мире, и они мало интересуются зарубежьем, как ни странно, и они мало знают о зарубежье. И вот поэтому очень важно было до простых американцев именно довести идеологию Путина", - сказал Песков.
Он отметил, что Карлсон готовился к этой беседе: "Журналисты такого уровня без подготовки на такие важные интервью не ходят".
"Он искреннее пытался разобраться, и он дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки", - заключил Песков.
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Владимир Путин прорвал заговор молчания против России
Вчера, 08:00
 
СШАРоссияТакер КарлсонВладимир ПутинДмитрий ПесковИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала